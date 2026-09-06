FOTO Laura iz 'Savršenog' ušla je u 'Elitu' u minici, a prije showa stavila je filere u guzu

Laura Prgomet u subotu navečer ušla je u desetu sezonu srpskog reality showa 'Elita'. Pred kamerama se pojavila u kratkoj puderasto-ružičastoj haljini s otkrivenim ramenima i širokim rukavima. Kombinaciju je začinila svjetlucavom mrežastom kapicom, naušnicama i srebrnim sandalama na visoku petu
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Prije ulaska u Bijelu kuću razgovarala je s voditeljicom Dušicom Jakovljević i odmah dala naslutiti što gledatelji mogu očekivati od nje.
| Foto: Antonio Ahel
Prije ulaska u Bijelu kuću razgovarala je s voditeljicom Dušicom Jakovljević i odmah dala naslutiti što gledatelji mogu očekivati od nje. |
Foto: Antonio Ahel
Prije ulaska u Bijelu kuću razgovarala je s voditeljicom Dušicom Jakovljević i odmah dala naslutiti što gledatelji mogu očekivati od nje.
| Foto: Antonio Ahel
- Ja sam prirodni skandal majstor, nemam tremu nikakvu. Vidjet ćemo kako će se sve odvijati - rekla je Laura u programu televizije Pink
| Foto: Antonio Ahel
No Laura nije jedina Hrvatica u Bijeloj kući u Šimanovcima. Njoj će društvo raditi i Filip Car, Jasenka Cindrić, Karlo Ječminek, Aneli Ahmić te Mirjana Zuzija, majka naše popularne influencerice Meri Banovac, koja je bila Kerumova stečajna upraviteljica.
| Foto: Antonio Ahel
Krajem kolovoza na Instagramu je objavila video s tretmana tijekom kojeg je stavila filere u stražnjicu, a napravila je i takozvani 'hip dips' tretman, odnosno popunjavanje područja bokova i prijelaza prema stražnjici.
| Foto: Antonio Ahel
Nakon zahvata požalila se i na jednu neugodnu posljedicu. Otkrila je da zbog filera mora spavati na prsima, zbog čega se ujutro budi natečena u licu.
| Foto: Antonio Ahel
Laura je ovog ljeta dospjela u središte pozornosti zbog incidenta koji se dogodio u Dubrovniku, nakon kojeg je završila u istražnom zatvoru.
| Foto: Antonio Ahel
Tad je protiv ove 26-godišnjakinje iz Dugog Sela pokrenuta čak i istraga koja se temeljila na sumnji da je počinila dva kaznena djela napada na službenu osobu.
| Foto: Antonio Ahel
U jednom dubrovačkom ugostiteljskom objektu Laura je tad vrijeđala sve goste, razbijala je čaše i inventar objekta te je vikala. Pozvali su policiju, a prilikom policijskog postupanja, prema navodima nadležnih, fizički je nasrnula na policijske službenike te je pritom jedna policajka lakše ozlijeđena.
| Foto: Antonio Ahel
Snimke njezina privođenja i nasilnog ponašanja u dubrovačkom lokalu vrlo brzo su se raširile društvenim mrežama, a Laura se nekoliko tjedana poslije incidenta javno oglasila.
| Foto: Antonio Ahel
Istaknula je kako je ostala šokirana kad je pogledala snimke te da ponašanje koje je vidjela na snimkama ne predstavlja njezine vrijednosti, a posebno se ispričala policijskoj službenici koju je vrijeđala tijekom incidenta.
| Foto: Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel
Foto Antonio Ahel