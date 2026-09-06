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FOTO Laura iz 'Savršenog' ušla je u 'Elitu' u minici, a prije showa stavila je filere u guzu

Laura Prgomet u subotu navečer ušla je u desetu sezonu srpskog reality showa 'Elita'. Pred kamerama se pojavila u kratkoj puderasto-ružičastoj haljini s otkrivenim ramenima i širokim rukavima. Kombinaciju je začinila svjetlucavom mrežastom kapicom, naušnicama i srebrnim sandalama na visoku petu
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Beograd: Laura Prgomet ušla je u show Eilta 10 na televiziji Pink
Prije ulaska u Bijelu kuću razgovarala je s voditeljicom Dušicom Jakovljević i odmah dala naslutiti što gledatelji mogu očekivati od nje. | Foto: Antonio Ahel
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Prije ulaska u Bijelu kuću razgovarala je s voditeljicom Dušicom Jakovljević i odmah dala naslutiti što gledatelji mogu očekivati od nje. | Foto: Antonio Ahel
Komentari 8

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