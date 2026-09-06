FOTO Laura iz 'Savršenog' ušla je u 'Elitu' u minici, a prije showa stavila je filere u guzu

DOBRA GENETIKA

Sandra Bagarić u 53. oduševila figurom u bikiniju: 'Prelijepa, izgledaš bolje od onih u 20-ima'

Rujan je stigao, ali Sandra Bagarić još ne priznaje kraj ljeta. Umjesto jesenskih kombinacija, operna pjevačica i dalje bira bikini, sunce i more. U crvenom bikiniju legla se u kristalno čisti plićak, raširila ruke i prepustila se moru, a zatim pokazala i kako izgleda nakon kupanja. Bez puno poziranja stala je pred kameru, a širok osmijeh nije skidala s lica