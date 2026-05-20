OTKRILI RAZLOGE

Gasi se kultni festival: Nakon 11 godina Fest Jazza ide na pauzu

Gasi se kultni festival: Nakon 11 godina Fest Jazza ide na pauzu
Koprivnica: Fest jazza 2016. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Međunarodni festival Fest Jazza u Koprivnici ove se godine neće održati, a organizatori poručuju da bez jače financijske potpore više ne mogu imati kvalitetu programa

Međunarodni festival Fest Jazza, koji je posljednjih 11 godina u Koprivnicu dovodio domaće i strane jazz glazbenike, ove se godine neće održati. Organizatori iz koprivničkog Jazz kluba odluku su donijeli zbog nedostatka financijskih sredstava i velikog rasta troškova organizacije, piše Danica.hr.

Ističu kako su troškovi festivala u posljednje dvije godine porasli za čak 40 posto, dok je institucionalna podrška ostala ista, a dio sponzora smanjio ili potpuno ukinuo financiranje. Budući da se festival održava na glavnom gradskom trgu, ulaznice se ne naplaćuju, pa bez pomoći lokalne zajednice i partnera projekt više nije održiv.

– Bez stabilne financijske potpore nije moguće održati produkcijski standard i kvalitetu programa na kakvu je publika navikla – poručili su organizatori, zahvalivši publici, glazbenicima i volonterima.

Koprivnica: Fest jazza 2016.
Koprivnica: Fest jazza 2016. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Iz Grada Koprivnice navode kako se organizatori nisu prijavili na javni poziv za sufinanciranje manifestacija u 2026. godini, ali najavljuju jazz program u sklopu Ljeta na Zrinskom.

S druge strane, izvršna producentica festivala Helena Hraščanec tvrdi da maksimalni iznos koji Grad odobrava nije dovoljan za pokrivanje troškova te podsjeća kako je prošlogodišnje izdanje završilo s minusom. Dodaje i da su Gradu predložili održavanje festivala unutar programa Ljeta na Zrinskom kako bi se izbjeglo dvostruko plaćanje tehničkih troškova, no za taj prijedlog, kaže, nije bilo sluha.

Unatoč pauzi Festa Jazza, Jazz klub nastavlja s organizacijom koncerata kroz ciklus Jazz from the Woods, a sljedeće godine obilježava i 30 godina djelovanja.

