Gay Kardashiani krenuli su u đir po Dalmaciji: Napokon slobodni

Djevojke su tu prekrasne, pa možda je ovo savršeno mjesto za naći donoricu za naše sljedeće dijete. Hrvatsko društvo nije uopće tako konzervativno kao što se misli, kaže Barrie

<p>Nakon sedam dana izolacije u luksuznoj vili s bazenom u splitskom Varošu, poznata britanska obitelj<strong> Drewitt-Barlow</strong> u ponedjeljak ujutro konačno je izašla na željno iščekivanu slobodu.</p><p>Oni će idućih nekoliko dana, kako smo ranije pisali, ploviti Jadranom kako bi snimili show za američki Bravo kojim žele promovirati i ljepote naše obale, posebice Splita.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Obiteljska drama Kardashian-West</strong></p><p>Po njih su u jutarnjim satima stigla tri kombija sa zatamnjenim staklima, a deveteročlana obitelj ukrcavanje je nestrpljivo čekala gledajući s terase. Opušteno su izašli, pa čak su spremno i pozirali, a <strong>Barrie</strong> i njegov dvostruko mlađi partner <strong>Scott</strong> pokazali su koliko se vole poljubivši se pred kamerama. </p><p>Barrie i Scott u vezi su od prošlog ljeta, a uskoro očekuju rođenje djevojčice posredstvom surogat majke. Osim njih, na proputovanju po Hrvatskoj su i Barriejev bivši partner <strong>Tony</strong> i njegova nova ljubav, Amerikanac<strong> Brent</strong>, a tu je i petero djece koji su Barrie i Tony u 33 godine dugoj vezi dobili uz pomoć surogat majki.</p><p>Zanimljivo je i da je Barriejev sadašnji partner Scott bio dečko njegove kćeri <strong>Saffron</strong>, a kako nam je sam rekao u intervjuu prošli tjedan, stvari su ponekad bile vrlo teške i intenzivne za njih posebno jer se Tony bori protiv raka koji je u terminalnoj fazi, a liječnici mu daju najviše četiri godine života.</p><p>- Bio sam itekako svjestan da su Scott i Saffron u vezi, a svoju kćer nikako nisam želio povrijediti. Stoga sam čekao da oni sami odluče završiti svoju vezu. Tek nakon što se to dogodilo, Scott i ja smo postali bliski. Upravo je Saffron bila ta koja nas je 'pogurala' da budemo skupa, a podršku sam dobio i od bivšeg partnera, Tonyja, koji je želio da budem sretan nakon što on umre - rekao nam je Barrie koji na pitanje kakva je bila situacija kada su postali prvi britanski istospolni par koji je dobio djecu 1999. godine, kaže:</p><p>- Bilo je ludo! Biti prvi uvijek je teško. Godinama smo primali pisma puna mržnje. Ljudi diljem svijeta, pa čak i cijele grupe ljudi, govorili su ružno o nama želeći naštetiti mojoj obitelji. Tada se u društvu nije otvoreno govorilo o homoseksualnosti, niti su oni imali djecu. Tada su nas homoseksualce, odnosno homoseksualce koji žele djecu, tretirali kao seks čudovišta - kazao nam je Barrie koji ukupno ima 17-ero djece.</p><p>Njih 12 dobio je kao donor sperme. I ne misli tu stati. Želi imati još djece sa Scottom. Hrvatsku doživljava kao tolerantnu zemlju no također smatra da bi trebalo dozvoliti istospolnim brakovima da imaju djecu i posvajaju ih. </p><p>- Djevojke su tu prekrasne, pa možda je ovo savršeno mjesto za naći donoricu za naše sljedeće dijete. Hrvatsko društvo nije uopće tako konzervativno kao što se misli. Svake godine upoznajem sve više homoseksualaca koji su ljetovali u Hrvatskoj, a tu dolaze jer se osjećaju sigurno. Godinu za godinu, tu su priče od tisuća ljudi koji o homoseksualnoj sceni u Hrvatskoj govore na vrlo pozitivan način - zaključio je Barrie. </p><p> </p><p> </p>