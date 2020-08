Gay par: 'Hrvati se srame, a mi za njih imamo velike... Planove'

Prodavač u supermarketu i medicinski brat otvoreno pričaju o svemu, drže do autentičnosti svojih pornoscena i ne primaju heteroseksualce koji bi se snimali s njima samo zbog novca

<p>Opet smo u Hrvatskoj, u jednome mjestu blizu Dubrovnika. S terase gledamo Abramovičevu jahtu usidrenu u zaljevu. Ludo izgleda, helikopteri slijeću na nju! Nećemo vam reći točnu lokaciju jer nam trebaju skrovita mjesta za snimanje, javili su nam <strong>Tim</strong> (35) i <strong>Julian </strong>(27), zaljubljeni dečki koji putuju Europom i snimaju porniće po skrivenim valama. </p><p>Kad su došli prvi put prije tri godine izazvali su pravu buru reakcija. Mladići su otvoreno pozvali Hrvate da se s njima poigraju u prirodi, sve to snime te objave na njihovu porno siteu i Twitteru Bleshporn. Serijal filmića iz Hrvatske nazvali su “Izađite iz ormara” i bili su zadovoljni odazivom naših zgodnih mladića koje su snimali. Ove godine je sve drugačije.</p><p>- U vrijeme najžešće pandemije zapeli smo doma u Berlinu na nekih dva mjeseca. Nakon toga putovali smo po Njemačkoj neko vrijeme pa smo bili u Poljskoj i Portugalu, a nedavno smo došli u Hrvatsku. Jako volimo vašu prekrasnu prirodu, volimo upoznavati okolicu i lokalce, sklapati prijateljstva. Nismo baš imali sreće s filmskim akterima ove godine jer je turista malo, a domaći ljudi se boje snimati gay seks u prirodi, čak i kad su im lica skrivena, kad se uopće ne vide. Ali dobro je. Imamo jedan drugoga - kaže Julian.</p><p>Par je zajedno već sedam godina, a ne smeta im da se u njihove seksualne igrice uključe i drugi dečki.</p><p>Prodavač u supermarketu i medicinski brat otvoreno pričaju o svemu, drže do autentičnosti svojih pornoscena i ne primaju heteroseksualce koji bi se snimali s njima samo zbog novca.</p><p>Jasno im je da su dolaskom u Hrvatsku došli u vrlo religioznu zemlju pa naglašavaju da ne žele nikome smetati niti ikoga uznemiravati, ali dodaju da im se sviđaju i svjetliji i tamniji Hrvati, priznaju da vole biti goli u prirodi i da ih uzbuđuje zabavljati se pred kamerama, a omiljeni su im, kažu uz smijeh, veliki penisi.</p><p>Iako su im prijetili tužbama, to se, kaže nam par, još nije dogodilo...</p>