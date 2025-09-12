Obavijesti



Gazdina kći ušla u novi biznis, vodi cvjećarnicu s prijateljem: Tata mi je usadio cvjetnu ljubav

Piše Iva Milotić, Anamarija Burazer,
Foto: Privatni album

Njezin otac Ivica također se u mladosti bavio ovim poslom. Prodao je kuću na zagrebačkoj Trešnjevci sagrađenu na zemljištu koje mu je ostavio djed. Onda je digao kredit, a nešto novca je posudio

Srculence - to je ono što će većini prvo pasti na pamet na spomen Ive Todorić. Međutim, uskoro bi na spomen poznate poduzetnice prva asocijacija mogla postati cvijeće. I to vrhunski, neobični i raskošni aranžmani, pažljivo osmišljeni i zapravo prava mala umjetnička djela. Jer Iva je odnedavno ušla u novi biznis, i to s cvijećem, u Atelieru sreće.

Struk se stanjio, a raspored se zgusnuo! Gazdina kći Iva Todorić živi punim plućima, bez kočnica
Iva Todorić u posljednje vrijeme pokazuje novu, vitkiju figuru. Njezina transformacija privukla je pozornost obožavatelja, a modni stil i Ivino samopouzdanje kroz godine dodatno su se evoluirali
FOTO Jennifer Aniston pokazala novog dečka. Evo kako se glumica mijenjala kroz godine
U slavu ju je vinula danas kultna serija 'Prijatelji', a krah njenog braka s Bradom Pittom bio je jedan od najpraćenijih u povijesti showbiza. Jennifer Aniston nedavno je napunila 56 godina, a ovo je njena životna priča.
FOTO Tangice i prozirna haljina: Margot Robbie ukrala pažnju na promociji svojeg novog filma...
Svi pogledi na britanskoj premijeri filma "A Big Bold Beautiful Journey" bili su upućeni u glavnu glumica filma, Margot Robbie (35). Ona je na crveni tepih stigla u haljini koja puno više otkriva nego skriva i 'zapalila' internet. Nosila je prozirnu haljinu s raznim svjetluckavim detaljčićima, a ispod nje, čini se, tangice. Stigle su i druge zvijezde filma, na premijeri je i Colin Farrell, ali fotografi su većinu pažnje posvetili Margot...

