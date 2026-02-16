Gazdina snaha blistala u haljini: Evo kako se bivša mankenka sredila za rođendan Ive Todorić

Gazdina kći Iva Todorić na Valentinovo je proslavila okrugli 50. rođendan. Iako joj je rođendan u siječnju, fešta je tad propala zbog gripe pa se odlučila za 14. veljače. Među uzvanicima istaknula se njena šogorica Milica Mihajlović.

Za njezinu haljinu zaslužna je Alka Vuica. Ona je podijelila fotku kojom se pohvalila i Milica na svojim društvenim mrežama. Inače, bivša srpska manekenka Milica u braku je s Ivanom Todorićem.

U vezi su od 2008. godine, a devet godina kasnije su se vjenčali u tajnosti, u jeku afere Agrokor. Ubrzo nakon vjenčanja dobili su prvo dijete, sina Vida. Imaju i kćeri Ariju i Milu.