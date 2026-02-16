Obavijesti

ZAVIDNA FIGURA

Gazdina snaha blistala u haljini: Evo kako se bivša mankenka sredila za rođendan Ive Todorić

24sata,
Gazdina snaha blistala u haljini: Evo kako se bivša mankenka sredila za rođendan Ive Todorić
Foto: Instagram

Milica Mihajlović, koja je u braku s Ivanom Todorićem, oduševila je sve pojavivši se u haljini Alke Vuice. S Todorićem ima dvoje djece - sina Vida i kćeri Ariju i Milu

Gazdina kći Iva Todorić na Valentinovo je proslavila okrugli 50. rođendan. Iako joj je rođendan u siječnju, fešta je tad propala zbog gripe pa se odlučila za 14. veljače. Među uzvanicima istaknula se njena šogorica Milica Mihajlović.

Foto: Instagram

Za njezinu haljinu zaslužna je Alka Vuica. Ona je podijelila fotku kojom se pohvalila i Milica na svojim društvenim mrežama. Inače, bivša srpska manekenka Milica u braku je s Ivanom Todorićem.

Dubrovnik: Milica Mihajlovi? i Ivan Todori? prošetali Stradunom
Foto:

U vezi su od 2008. godine, a devet godina kasnije su se vjenčali u tajnosti, u jeku afere Agrokor. Ubrzo nakon vjenčanja dobili su prvo dijete, sina Vida. Imaju i kćeri Ariju i Milu.

