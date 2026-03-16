OSVOJIO IMPRESIVNIH 6 NAGRADA

Gdje gledati film Jedna bitka za drugom koji je osvojio Oscara?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 7 min
Gdje gledati film Jedna bitka za drugom koji je osvojio Oscara?
Foto: Profimedia/arhivska fotografija

Film 'One Battle After Another' (Jedna bitka za drugom) osvojio je Oscara za najbolji film na nedjeljnoj svečanosti.

Politički triler "Jedna bitka za drugom" (One Battle After Another) redatelja Paula Thomasa Andersona proglašen je najboljim filmom, čime je okrunjena jedna od najdominantnijih kampanja posljednjih godina. Film, koji je u utrku ušao s impresivnih 13 nominacija, na kraju je osvojio čak šest zlatnih kipića. 

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Uz krunsku nagradu za najbolji film, Paul Thomas Anderson slavio je i za najbolju režiju te najbolji adaptirani scenarij, što su mu ujedno i prvi Oscari u karijeri nakon niza nominacija. Sean Penn nagrađen je za najbolju sporednu mušku ulogu za svoju hipnotičku izvedbu opsjednutog vojnog časnika, dok su tehničke nagrade za najbolju montažu (Andy Jurgensen) i najbolji kasting (Cassandra Kulukundis), u kategoriji koja se dodjeljivala po prvi put, zaokružile veliku pobjedu studija Warner Bros.

Jessie Buckley ušla u povijest Oscara! Govor posvetila obitelji

O čemu se radi u filmu 'Jedna bitka za drugom'? 

Radnja filma, labavo temeljena na romanu "Vineland" Thomasa Pynchona, prati bivšeg ljevičarskog revolucionara "Ghetto" Pata Calhouna, kojeg tumači Leonardo DiCaprio. Šesnaest godina nakon što je militantna grupa "French 75", čiji je bio član, rasformirana, a njegova partnerica Perfidia (Teyana Taylor) postala doušnica, Pat živi povučenim životom pod novim identitetom kao Bob Ferguson. U fiktivnom utopijskom gradu Baktan Crossu odgaja njihovu kćer Willu (Chase Infiniti), trudeći se ostati ispod radara.

Foto: Profimedia/arhivska fotografija

Međutim, idila se prekida kada se u njihovim životima ponovno pojavi korumpirani i osvetoljubivi pukovnik Steven J. Lockjaw (Sean Penn), koji kreće u lov na Willu.

FOTO Upečatljiva haljina Demi Moore privukla poglede na 98. dodjeli Oscara: Pogledajte je!

Pat je prisiljen suočiti se s demonima prošlosti i ponovno postati borac kako bi spasio kćer. Kritičari su film opisali kao mješavinu crne komedije, napetog trilera i dirljive obiteljske drame koja snažno rezonira s današnjim društvenim i političkim podjelama.

Gdje pogledati film 'Jedna bitka za drugom'? 

Film 'Jedna bitka za drugom' dostupna je na streaming platformi HBO Max

Komentari 1
