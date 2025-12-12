Obavijesti

VIKEND VODIČ

Gdje izaći ovog petka i subote? Evo kakvih sve koncerata ima

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Split: Advent u Splitu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ovog petka i subote veliki hrvatski gradovi pulsiraju u ritmu Adventa, koncerata i klupskih programa koji najavljuju jedan od najživljih vikenda u prosincu

Zagreb 

Glavni grad je u punom blagdanskom zamahu Adventa, koji obiluje koncertima i programima na ulicama i u dvoranama. 

 Advent i koncerti na otvorenom

Petak i subota – Advent na Zrinjevcu

  • Petak 12.12 od 20:00 - Mia Dimšić Koncert

  • Subota 13.12. od 11:00 Špica na Zrinjevcu by DJ Topolka

  • Subota 13.12. od 13:00 - Koncert 4 Tenora powered by HRT 2 - klasični i popularni hitovi pod svjetlima adventskih lampica.

  • Subota 13.12. od 19:00 - koncert Ante Balena
    Ovo je događanje bez ulaznice i dio je adventskog programa u parku Zrinjevac. 

  • Subota 13.12. od 21:00 - Filipa Dragin & Nerz Koncert

Klubovi & live svirke

Uz advent, zagrebačka scena nudi i klupske koncerte:

  • 12.12. Petak - JeboTon (Ansambl “Kanalizacija Emocija”) u Klubu Boogaloo.

  • 13.12. Subota - KRUG EKV - live koncert u Metropolis Club, te rock/alternativni nastupi kao DRUGI NAČIN u Hard Placeu.

  • 13.12. Subota, 20:00 - Adventski koncerti Zagrebačkog komornog orkestra u crkvama i kulturnim prostorima poput Crkve sv. Josipa.

  • Redoviti blagdanski programi s klasičnom i sakralnom glazbom dodatno obogaćuju gradski advent.

 Split

Split se također priprema za blagdane kroz programe Adventa u Veli Varošu i kulturne događaje. 

Adventski programi

  • Cijeli prosinac traje Advent Tour kroz Veli Varoš i druge gradske lokacije s muzikom, jazz nastupima, izložbama i klupskim događanjima.

 Club & live događanja

  • Preporuka je pratiti lokalne playlists i splitske klubove (Porat, Azura Lounge, klubovi na Rivi) za žive nastupe i DJ partyje - često najavljene na Bandsintown i sličnim platformama. 

Rijeka 

Rijeka ove subote nudi party i live evente koji spajaju lokalnu i regionalnu scenu.

DJ & live

  • 12.12. Petak - DISCO REVIVAL: 80’s & 90’s plesnjak u Exportdrvu, uz popularne hitove i plesnu atmosferu.

  • 13.12. Subota - Elena Kitić nastup u Azura Lounge-Eat-Club (Rijeka) - energičan pop i urban nastup navečer.

Uz to u Rijeci tijekom Adventa možete uživati i u lokalnim koncertima klasične i jazz glazbe u kulturnim prostorima.

Osijek

Osječka koncertna scena ovaj vikend nudi nekoliko zanimljivih opcija, posebice klasične i popularne glazbe:

 Klubovi & live

  • 13.12.2025. Subota u 19:00: Blagdanski balet Orašar stiže u HNK u Osijeku

  • 14.12. Nedjelja od 19:00DŽENTLMENI 25 godina - koncert i party u Kulturnom centru Osijek / Koncertnoj dvorani Franjo Krežma 

  • Osijek ima i klasične programe uz orkestralne i jazz izvedbe, ovisno o koncertnoj sezoni. 

