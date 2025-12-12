Gdje izaći ovog petka i subote? Evo kakvih sve koncerata ima

Zagreb

Glavni grad je u punom blagdanskom zamahu Adventa, koji obiluje koncertima i programima na ulicama i u dvoranama.

Advent i koncerti na otvorenom

Petak i subota – Advent na Zrinjevcu

Petak 12.12 od 20:00 - Mia Dimšić Koncert

Subota 13.12. od 11:00 - Špica na Zrinjevcu by DJ Topolka

Subota 13.12. od 13:00 - Koncert 4 Tenora powered by HRT 2 - klasični i popularni hitovi pod svjetlima adventskih lampica.

Subota 13.12. od 19:00 - koncert Ante Balena

Ovo je događanje bez ulaznice i dio je adventskog programa u parku Zrinjevac.

Subota 13.12. od 21:00 - Filipa Dragin & Nerz Koncert

Klubovi & live svirke

Uz advent, zagrebačka scena nudi i klupske koncerte:

12.12. Petak - JeboTon (Ansambl “Kanalizacija Emocija”) u Klubu Boogaloo .

13.12. Subota - KRUG EKV - live koncert u Metropolis Club , te rock/alternativni nastupi kao DRUGI NAČIN u Hard Placeu .

13.12. Subota, 20:00 - Adventski koncerti Zagrebačkog komornog orkestra u crkvama i kulturnim prostorima poput Crkve sv. Josipa.

Redoviti blagdanski programi s klasičnom i sakralnom glazbom dodatno obogaćuju gradski advent.

Split

Split se također priprema za blagdane kroz programe Adventa u Veli Varošu i kulturne događaje.

Adventski programi

Cijeli prosinac traje Advent Tour kroz Veli Varoš i druge gradske lokacije s muzikom, jazz nastupima, izložbama i klupskim događanjima.

Club & live događanja

Preporuka je pratiti lokalne playlists i splitske klubove (Porat, Azura Lounge, klubovi na Rivi) za žive nastupe i DJ partyje - često najavljene na Bandsintown i sličnim platformama.

Rijeka

Rijeka ove subote nudi party i live evente koji spajaju lokalnu i regionalnu scenu.

DJ & live

12.12. Petak - DISCO REVIVAL: 80’s & 90’s plesnjak u Exportdrvu , uz popularne hitove i plesnu atmosferu.

13.12. Subota - Elena Kitić nastup u Azura Lounge-Eat-Club (Rijeka) - energičan pop i urban nastup navečer.

Uz to u Rijeci tijekom Adventa možete uživati i u lokalnim koncertima klasične i jazz glazbe u kulturnim prostorima.

Osijek

Osječka koncertna scena ovaj vikend nudi nekoliko zanimljivih opcija, posebice klasične i popularne glazbe:

Klubovi & live

13.12.2025. Subota u 19:00 : Blagdanski balet Orašar stiže u HNK u Osijeku

14.12. Nedjelja od 19:00 - DŽENTLMENI 25 godina - koncert i party u Kulturnom centru Osijek / Koncertnoj dvorani Franjo Krežma

Osijek ima i klasične programe uz orkestralne i jazz izvedbe, ovisno o koncertnoj sezoni.