Gdje je danas Alicia Silverstone? 'Nisam bila spremna na slavu'

Američka glumica Alicia Silverstone otkrila je da je nakon 90-ih uzela pauzu od glume jer joj više nije bilo zabavno. U intervjuu za Fox News Digital na festivalu Televerse 2025, zvijezda serije 'Irish Blood' otkrila je kako se u tom razdoblju posvetila aktivizmu, pisanju knjiga 'The Kind Diet' i 'The Kind Mam'a te majčinstvu.

- Mislim da je to bilo vrijeme kada nisam imala osjećaj da mi je zabavno, a onda sam bila toliko angažirana u aktivizmu i pisanju svojih knjiga, 'The Kind Diet', 'The Kind Mama'. Zatim sam rodila dijete i bila mama - rekla je glumica.

- Cijelo sam vrijeme radila, ali onda sam u nekom trenutku shvatila: 'Čekaj, stvarno volim glumiti' i počela sam se puno baviti kazalištem. Radila sam hrpu stvari. Mnogo broadwayskih predstava i mnogo kazališnih produkcija, i mislim da sam u tome pronašla svoju radost i pomislila: 'Možeš sve, ali moraš to raditi pažljivo'. Vrlo je teško - ispričala je Silverstone.

Glumica je izjavila za Fox News Digital da ima još dvije knjige koje bi voljela napisati, ali da ima toliko posla da je to trenutačno 'preteško'.

Silverstone je 2011. godine dobila sina Beara Blu Jareckija sa svojim, sada već bivšim suprugom, Christopherom Jareckijem.

Pixsell | Foto: pixsell/ilsutracija

Silverstone je prije dvije godine razgovarala s The Hollywood Reporterom o vrhuncu svoje slave.

- Bilo je vrlo komplicirano i mislim da nisam znala kako se nositi s tim: nisam imala temelje, dobre alate za suočavanje s tim. Nisam bila spremna za to ni na koji način, ni u kojem obliku. Zaista nisam imala pojma što se događa i nisam se osjećala ugodno - otkrila je.

Foto: Victor Malafronte/starmaxinc.com

U 90-ima, Alicia je smatrana 'IT curom' nakon što je glumila u filmu 'Clueless' i pojavila se u glazbenom spotu Aerosmitha. Nakon uspjeha, Silverstone se pojavila u različitim filmovima.