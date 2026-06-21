Valentina Miletić oduševila je u crnoj haljini brenda iza kojeg stoji žena bivšeg nogometaša

Voditeljica Valentina Miletić podijelila je na društvenim mrežama fotografiju na kojoj pozira u haljini domaćeg modnog brenda Cataleya, a iza kojeg stoji Martina Ješe, supruga bivšeg nogometaša Vedrana Ješe, danas komentatora Svjetskog nogometnog prvenstva.

Kako navodi Slobodna Dalmacija, radi se o modelu Zaira. Fotografija je skupila brojne lajkove, a u komentarima su se redale pohvale na voditeljicu koja je gledatelje osvojila ulogom stručne komentatorice na SP-u u nogometu, kao i svojim modnim stilom.

'Wow, draga', komentirala joj je dizajnerica Ješe, a Valentina joj je uzvratila emotikonom srca.

'Sve pohvale, Valentina', 'Najljepša, prekrasna, svaka čast, kraljice', 'Podrška na svemu', 'Ma, kakva Diletta Leotta!', pisali su joj drugi pratitelji u komentarima.