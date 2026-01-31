Sapunica "Santa Barbara" bila je popularna u čitavom svijetu, a hrvatska publika gledala ju je od 1990. do 1998. godine. Nekim glumcima oznažila je vrhunac karijere, dok su neki uspješno nastavili dalje.
Gdje je danas glumačka postava sapunice 'Santa Barbara'? Evo kako su im izgledale karijere
NBC je u srpnju 1984. godine svijetu predstavio novu sapunicu koja je vrlo brzo postala svjetska senzacija. "Santa Barbara" emitirala se kroz devet sezona i preko 2100 epizoda sve dok nije otkazana 1993. godine. Serija je imala veliku popularnost kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Kod nas se emitirala od 1990. do 1998. godine, a HTV je 1993. napravio reportažu iz Sinja, gdje je jedna starija gospođa platila misu kako bi Eden prohodala.
- Što ste rekli za Eden, mislim da je to bilo u momentu kad je ona nastradala, našla se u kolicima, a jedna dobra gospođa je tom zgodom dala svetu misu za nju, a koja je ovdje u ovom svetištu, na Gospinu oltaru izrađena - rekao je u prilogu lokalni svećenik.
Do kraja emitiranja "Santa Barbare", samo nekoliko članova originalne glumačke postave je ostalo, dok su se ostali glumci izmjenjivali. Eden Capwell i Cruz Castillo neupitno su najpoznatiji likovi popularne sapunice, dok su Kelly, C.C. i Santana najviše mijenjali lica kroz svoje glumce. Neki od glumaca postali su zvijezde, dok je nekima "Santa Barbara" bila vrhunac karijere.
Cruza Castilla glumio je A Martinez, koji je na sceni od kraja 60-ih godina. Cruz je imao dugu i kompliciranu vezu s Eden Capwell, a njihova ljubav mnogim je gledateljima zadavala glavobolje. Nakon završetka serije glumio je u "L.A. Law" te se 2000. pridružio glumačkoj postavi serije "General Hospital". Pojavio se u brojnim serijama, no uloga u "Santa Barbari" do danas mu je ostala najpoznatija u karijeri.
Eden Capwell je utjelovila Marcy Walker u više od 1200 epizoda. Nastavila je karijeru u sapunici "Sva moja djeca", no nakon što joj ugovor nije obnovljen 2005. godine, odustala je od glume te se povukla iz javnosti. Posvetila se vjeri, a danas radi u jednoj župi u Sjevernoj Karolini kao voditeljica dječjeg programa.
Nicolas Coster glumio je Lionela Lockridgea, neprijatelja C.C.-a Capwella. Glumac se pridružio postavi sapunice nakon uspješne karijere na kazališnim daskama. Nakon "Santa Barbare" briljirao je u serijama kao što su "Treći kamenčić od Sunca" i "Dr. Quinn - Žena vrač", a upravo sapunice postale su mu zaštitni znak. Radio je i kao profesor drame na Sveučilištu Georgia, a što se glume tiče, nikada se nije umirovio. Prihvaćao je uloge sve do smrti 2023. Imao je 89 godina.
Glumica Robin Wright članica je originalne postave "Santa Barbare" te je utjelovila Kelly Capwell u više od 500 epizoda serije. Upravo ova serija lansirala je njezinu itekako uspješnu karijeru. "The Princess Bride" bio je njezin prvi veći uspjeh, glumila je u "Forrest Gumpu" te kasnije u seriji "House of cards" i brojnim drugima. Wright je u intervjuu za Harvard Business Review prije nekoliko godina istaknula kako je na setu serije "Santa Barbara" bila i po 18 sati dnevno, a na iskustvo gleda kao hvalevrijedno jer joj je pomoglo u kasnijoj karijeri.
Jed Allan glumio je C.C.-a Capwella u slavnoj seriji tijekom svih devet sezona. Kada je objavljeno da se "Santa Barbara" prestaje snimati, glumac nije imao problema s pronalaženjem novih poslova. U hit seriji "Beverly Hills, 90210" glumio je Rusha Sandersa, oca Stevea Sandersa kojeg je glumio Ian Ziering, a gostovao je i u serijama kao što su "CSI: Miami", "Six Feet Under" i "General Hospital". Allan je preminuo 2019. u 85. godini života.
Nancy Lee Grahn se glumačkoj postavi "Santa Barbare" pridružila 1985. godine te je utjelovila Juliju Wainwright, koja se kasnije u seriji udala za Masona Capwella. Nakon otkazivanja sapunice nastavila je svoj put na malim ekranima te se pojavila u nizu serija kao što su "Melrose Place", "7th heaven" i "Murder One". Sredinom 90-ih se vratila sapunicama te je glumila u seriji "General Hospital".
Lane Davies bio je prvi od trojice glumaca koji su igrali Masona Capwella u seriji. Sa seta je otišao 1989. godine te je lansirao uspješnu TV karijeru. Glumio je u nizu poznatih serija kao što su "Bračne vode", "Zlatne djevojke", "Seinfeld", "Dadilja" i brojne druge. Od 2002. je glumio dr. Camerona Lewisa u seriji "General Hospital" u više od 120 epizoda, nakon čega je diljem svijeta glumio na kazališnim daskama. Slavni glumac istaknuo je kako mu je kazalište oduvijek bilo san.
