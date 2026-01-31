Gdje je danas glumačka postava sapunice 'Santa Barbara'? Evo kako su im izgledale karijere

NBC je u srpnju 1984. godine svijetu predstavio novu sapunicu koja je vrlo brzo postala svjetska senzacija. "Santa Barbara" emitirala se kroz devet sezona i preko 2100 epizoda sve dok nije otkazana 1993. godine. Serija je imala veliku popularnost kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Kod nas se emitirala od 1990. do 1998. godine, a HTV je 1993. napravio reportažu iz Sinja, gdje je jedna starija gospođa platila misu kako bi Eden prohodala.

- Što ste rekli za Eden, mislim da je to bilo u momentu kad je ona nastradala, našla se u kolicima, a jedna dobra gospođa je tom zgodom dala svetu misu za nju, a koja je ovdje u ovom svetištu, na Gospinu oltaru izrađena - rekao je u prilogu lokalni svećenik.

Do kraja emitiranja "Santa Barbare", samo nekoliko članova originalne glumačke postave je ostalo, dok su se ostali glumci izmjenjivali. Eden Capwell i Cruz Castillo neupitno su najpoznatiji likovi popularne sapunice, dok su Kelly, C.C. i Santana najviše mijenjali lica kroz svoje glumce. Neki od glumaca postali su zvijezde, dok je nekima "Santa Barbara" bila vrhunac karijere.

Cruza Castilla glumio je A Martinez, koji je na sceni od kraja 60-ih godina. Cruz je imao dugu i kompliciranu vezu s Eden Capwell, a njihova ljubav mnogim je gledateljima zadavala glavobolje. Nakon završetka serije glumio je u "L.A. Law" te se 2000. pridružio glumačkoj postavi serije "General Hospital". Pojavio se u brojnim serijama, no uloga u "Santa Barbari" do danas mu je ostala najpoznatija u karijeri.

Foto: Kay Blake

Eden Capwell je utjelovila Marcy Walker u više od 1200 epizoda. Nastavila je karijeru u sapunici "Sva moja djeca", no nakon što joj ugovor nije obnovljen 2005. godine, odustala je od glume te se povukla iz javnosti. Posvetila se vjeri, a danas radi u jednoj župi u Sjevernoj Karolini kao voditeljica dječjeg programa.

Foto: Hutchins Photo / IPA

Nicolas Coster glumio je Lionela Lockridgea, neprijatelja C.C.-a Capwella. Glumac se pridružio postavi sapunice nakon uspješne karijere na kazališnim daskama. Nakon "Santa Barbare" briljirao je u serijama kao što su "Treći kamenčić od Sunca" i "Dr. Quinn - Žena vrač", a upravo sapunice postale su mu zaštitni znak. Radio je i kao profesor drame na Sveučilištu Georgia, a što se glume tiče, nikada se nije umirovio. Prihvaćao je uloge sve do smrti 2023. Imao je 89 godina.

Kingsman: The Golden Circle World Premiere - London | Foto: RE/Press Association/PIXSELL

Glumica Robin Wright članica je originalne postave "Santa Barbare" te je utjelovila Kelly Capwell u više od 500 epizoda serije. Upravo ova serija lansirala je njezinu itekako uspješnu karijeru. "The Princess Bride" bio je njezin prvi veći uspjeh, glumila je u "Forrest Gumpu" te kasnije u seriji "House of cards" i brojnim drugima. Wright je u intervjuu za Harvard Business Review prije nekoliko godina istaknula kako je na setu serije "Santa Barbara" bila i po 18 sati dnevno, a na iskustvo gleda kao hvalevrijedno jer joj je pomoglo u kasnijoj karijeri.

Foto: IMDB

Jed Allan glumio je C.C.-a Capwella u slavnoj seriji tijekom svih devet sezona. Kada je objavljeno da se "Santa Barbara" prestaje snimati, glumac nije imao problema s pronalaženjem novih poslova. U hit seriji "Beverly Hills, 90210" glumio je Rusha Sandersa, oca Stevea Sandersa kojeg je glumio Ian Ziering, a gostovao je i u serijama kao što su "CSI: Miami", "Six Feet Under" i "General Hospital". Allan je preminuo 2019. u 85. godini života.

Foto: OConnor- Arroyo/AFF-USA.com

Nancy Lee Grahn se glumačkoj postavi "Santa Barbare" pridružila 1985. godine te je utjelovila Juliju Wainwright, koja se kasnije u seriji udala za Masona Capwella. Nakon otkazivanja sapunice nastavila je svoj put na malim ekranima te se pojavila u nizu serija kao što su "Melrose Place", "7th heaven" i "Murder One". Sredinom 90-ih se vratila sapunicama te je glumila u seriji "General Hospital".

Foto: Profimedia

Lane Davies bio je prvi od trojice glumaca koji su igrali Masona Capwella u seriji. Sa seta je otišao 1989. godine te je lansirao uspješnu TV karijeru. Glumio je u nizu poznatih serija kao što su "Bračne vode", "Zlatne djevojke", "Seinfeld", "Dadilja" i brojne druge. Od 2002. je glumio dr. Camerona Lewisa u seriji "General Hospital" u više od 120 epizoda, nakon čega je diljem svijeta glumio na kazališnim daskama. Slavni glumac istaknuo je kako mu je kazalište oduvijek bilo san.