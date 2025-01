Gdje je danas Petra Sanader? Fina želi pokrenuti stečaj, a ona uživa i radi daleko od Hrvatske

Financijska agencija (Fina), kako smo objavili u utorak, želi provesti jednostavan postupak stečaja potrošača za stariju kći bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, Petru Sanader. U pozivu s kraja prosinca Fina je pozvala Petru Sanader da kaže je li suglasna s provedbom jednostavnog postupka stečaja nad njezinom imovinom.

Cilj tog postupka, pojašnjavaju, je osloboditi poštenog potrošača obveza prema određenim vjerovnicima ako je vrijednost imovine potrošača veća od 1327 eura.

Zagreb: Petra Sanader, glumica i k?er bivšeg premijera Ive Sanadera | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Taj se postupak može provesti ako potrošač ima evidentirane neizvršene obveze u iznosu do 2654 eura glavnice i to dulje od tri godine. U trenutku kad joj Fina šalje poziv Petra Sanader ima u Očevidniku redoslijeda evidentiran dug u iznosu od 173,09 eura u koji su uračunate i kamate i to dulje od 1098 dana. Iz poziva je vidljivo kako je riječ o nekom sudskom trošku, a Fina Petru poziva da im u roku od 15 dana dostavi popis svoje imovine.

Luksuzni životi sestara bivšeg hrvatskog premijera nekada je bila goruća tema u javnosti, pratio se svaki korak Petre i Brune, a onda je sve utihnulo. Mlađa Bruna postala je liječnica, udala se i postala majka, a Petra je otišla u Ameriku tražiti prilike u filmskom svijetu.

No, kako je pandemija koronavirusa promijenila našu svakodnevicu, Petra je izmijenila svoj život do temelja. Izbrisala je društvene mreže, a 2020. udala se u tajnosti za Michaela Anthonyja Reynoldsa.

Foto: youtube screenshot

Njezin otac, bivši premijer Ivo Sanader, nije mogao biti uz nju na taj veliki dan zbog služenja zatvorske kazne. Baš u vrijeme njezine udaje donesena je nepravomoćna presuda po kojoj je Sanader proglašen krivim u slučaju Fimi medije kao i HDZ. Godinu kasnije presuda postaje pravomoćna te je njezin otac osuđen na sedam godina zatvora.

Otkrili smo i kako Petra živi u kući površine oko 150 m2, a zbog kupnje te kuće ona i suprug zadužili su se za više od pola milijuna eura putem hipoteke. Prije preseljenja u Teksas, Petra je živjela u New Yorku i Los Angelesu. Radi kao savjetnica i agentica za nekretnine.

Foto: coldwellbanker.com

- Rođena sam i odrasla u Hrvatskoj, živjela i radila diljem Europe (Austrija, Italija, Engleska itd.) prije nego što sam se preselila u SAD na temelju zelene karte i izvanrednih sposobnosti te na kraju postala ponosna građanka SAD-a. Provela sam 12 godina u New Yorku i LA-u radeći u industriji zabave, što je uključivalo vođenje vlastite produkcijske tvrtke i uspješno vođenje velikog tima ljudi, kao i predvođenje svih aspekata produkcije - napisala je o sebi na stranici Experience.com.