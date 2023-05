Gdje je nestao traktor? Detektiv Mrle razriješio misterij zlatnog vozila: Nastala je strašna zbrka!

Letomanija vlada u Liverpoolu, večeras će biti ludo, komentiraju fanovi Eurosonga na društvenim mrežama, a oglasio se i Damir Martinović Mrle iz Leta 3 koji je imao važnu poruku za fanove.

Na službenom YouTube kanalu Eurosong.hr Mrle je otkrio kako se osjeća prije nastupa.

- Mi nismo namjeravali ni doći do finala, a sad, hoćemo li doći do finala, jednostavno to nije bitno. Mi ćemo dati sve od sebe da opravdamo to što su nas poslali na Eurosong - otkrio je.

Mrle je razriješio i misterij zlatnog traktora te otkrio da je vozilo zapelo u Metaverseu zbog Brexita.

- I onda se ti portali, ovaj, engleski, i ovi europski, teško se mogu uskladiti… Jednostavno je neka zbrka nastala. Inače je trebao biti danas s nama - objasnio je.

Foto: Nel Paveletic/PIXSELL

Hrvatska je posljednji put bila u finalu Eurosonga prije šest godina, kada nas je predstavljao Jacques Hudek (42) s pjesmom 'My Friend', a Letovcima se na kladionicama predviđa prolazak u finale.

Mrle je poslao i poruku svim fanovima u Hrvatskoj i regiji.

- Sve vas jako ljubimo. Držite se za jaja i navijajte - poručio je.

Foto: SARAH LOUISE BENNETT/EBU

