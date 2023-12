Gdje naše zvijezde nastupaju za Novu godinu i koliko će od toga zaraditi? Čoliću čak 130.000 €

Ne tako davno najpopularniji hrvatski glazbenici zaradom od nastupa u najluđoj noći u godini mogli su kupiti sasvim solidan dvosobni stan. Ove godine to neće uspjeti ni jednoj našoj zvijezdi u domovini. Jedino će to u Hrvatskoj poći za rukom sarajevskom pjevaču Zdravku Čoliću, koji će nastupiti u Dubrovniku. Za njega su Dubrovčani izdvojili 130.000 eura.

Gradonačelnik Mato Franković rekao je kako je 'normalno da prave zvijezde koštaju više', no istaknuo je da će iznos, kao i prijašnjih godina, pokriti od sponzora. Čolić je 2017. godine nastupio za upola manji iznos.

Estradni menadžer Ivica Bubalo kaže da u Hrvatskoj ni jedna zvijezda ne želi nastupiti za manje od 20.000. eura.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Njihove cijene porasle su triput više. Sve je skuplje. I publika i zvijezde - kaže Bubalo. Glazbenik Tonči Huljić ne slaže se s tim.

- Ta priča da mi zaradimo ogromnu cifru jednostavno nije istina. Gledajte, cijena kvadrata je uvijek bila veća od cijene zarade - našalio se Tonči.

Njegov Magazin na Silvestrovo će pjevati u Slavonskom Brodu. Iz Grada nam kažu da je cjelokupni trošak: honorari izvođača, vatromet, smještaj izvođača, reprezentacija, najam razglasa, zaštitari, dežurstvo Hitne pomoći, najam ekotoaleta, ZAMP, postavljanje pozornice - iznosi 51.815 eura. Prije Magazina na pozornicu će izaći tamburaški sastav Berde Band.

Iznos ovisi o statusu

- Za njih je predviđen honorar od 5000 eura, a za grupu Magazin 30.625 eura - poručuju iz slavonskobrodske gradske uprave. Tončijev zet Petar Grašo Novu godinu dočekat će u Poreču.

- Radimo spektakl hitova i program koji će biti adekvatan Novoj godini. Ova godina završit će velikim koncertom, radno, kao i proteklih 27 godina. Radujem se - govori nam Grašo.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Za njegovu radnu noć Porečani će izdvojiti 17.500 eura, a za ostalo će se pobrinuti sponzori.

- Honorar izvođača za doček Nove godine u Poreču već tradicionalno plaća se u četiri jednaka dijela. Za doček 2024. godine nastupa Petar Grašo, a Grad Poreč u proračunu će za tu svrhu izdvojiti 17.500 eura, dok će ostale dijelove sufinancirati sponzori - rekli su nam iz Grada.

U Istri će na Silvestrovo još nastupiti Luka Nižetić, Maja Šuput, Vojko V i Indira Levak. Šuput je nedavno potvrdila da će za doček pjevati u hotelu s četiri zvjezdice blizu Umaga. Ekskluzivno odmaralište na svojim stranicama navodi kako je broj ulaznica za nezaboravan doček ograničen na 200 'kako bi se osigurala intimnost i ekskluzivnost za sve prisutne'. Cijenu ulaznica nisu htjeli potvrditi. U Puli će doček organizirati na dva gradska trga. Na Trgu Portarata prisutne će od 23 sata zabavljati Vojko V, a na Trgu Forum zapjevat će Indira Levak.

Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL/

- Novu godinu dočekat ću točno onako kako svaki glazbenik priželjkuje, s publikom. Isplanirali smo listu pjesama, moji dečki iz benda su uvježbani, vatrena haljina je spremna... Obećavam vam najbolju zabavu. Svi koji dolazite ponesite veselje, dobro raspoloženje i obujte se prikladno jer obećavam da ćemo plesati do ranih jutarnjih sati 2024. - rekla nam je Indira.

Osim glavnih izvođača, na dočeku u podne pjevat će Luka Nižetić, a tijekom dana i razni Dj-evi. Iza ta dva dočeka stoji Pula Film Festival. Iz organizacije nam govore kako ukupni neto honorar za izvođače iznosi 28.500 eura, a ukupni budžet manifestacije planiran je u iznosu od 300.000 eura.

- Trošak organizacije dočeka dio je ukupnog troška cijele manifestacije Advent u Puli, koja traje 36 dana i obuhvaća više od 70 raznolikih programa - objasnili su.

Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL/

Riječane će u novu godinu uvesti Gibonni. Pjevaču će to biti drugi doček u Rijeci. Prvi put je na Korzu slavio ulazak u 2017. godinu. Na Staru godinu uz Gibu će nastupiti i DJ Voljen Korić i Grooversi.

- Trošak nastupa Gibonnija, koji, uz izvođača i prateće glazbenike, uključuje kompletnu tehničku postavu: razglas i rasvjetu te osoblje za produkciju, iznosi 74.500 eura (bez PDV-a). Ukupan trošak nastupa DJ-a i Grooversa, koji nastupaju prije i nakon Gibonnija, iznosi 5400 eura. Ukupni bruto troškovi dočeka, koji uključuju angažman izvođača, razglas, rasvjetu, pozornicu, osiguranje, videozid i biorazgradive konfete, iznosi oko 111.000 eura - rekli su nam iz Rijeke.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Riječki Let 3 angažman za Novu godinu imao je od veljače, kako je to rekao gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. Metropola će u novu godinu ući u 'ŠČarobnoj' atmosferi, a Turistička zajednica Grada Zagreba za program je izdvojila 102.000 eura. Naravno, u taj iznos uračunali su DJ-a, Let 3 i Zagrebačku filharmoniju. Malo dalje od centra, u Dubravi će nastupiti Zlatko Pejaković.

- Za Novu godinu pjevat ću u jednom lijepom šatoru, tako da ćemo tu proslaviti nešto. Slavit ćemo ljepotu života - rekao nam je Pejaković.

Za najluđu noć u Osijeku bit će zadužen Parni valjak, a pjevačica Mia Dimšić uvest će najmlađe u 2024. godinu.

Foto: PROMO

Split za glazbu 80.000 eura

- Organizacija dočeka Nove godine u Osijeku, koja uključuje glavni doček na Trgu Vatroslava Lisinskog u novoobnovljenoj osječkoj Tvrđi, Dječju Novu godinu na Trgu Vatroslava Lisinskog te Umirovljeničku Novu godinu, stoji ukupno 75.000 eura.

Foto: 24sata Grafika

Na Dječjoj Novoj godini, koja se, uz konfete i dječji šampanjac, dočekuje na Silvestrovo u podne, nastupa Mia Dimšić. Glavni doček, na kojem nastupa Parni valjak, počinje oko 22 sata. Organizirana je i besplatna podjela čaja i kuhanog vina. Bit će ovo prvi osječki doček na obnovljenom i ambijentalnom Trgu Vatroslava Lisinskog u baroknoj Tvrđi - poručuju iz Grada. Vukovarce je lani trebao u Novu godinu uvesti Mate Mišo Kovač, no pjevač je koncert otkazao zbog zdravstvenih problema.

Na ovom dočeku zabavljat će ih Matija Cvek.Tradicionalni novogodišnji doček u Splitu bit će na Rivi, a za dobar provod pobrinut će se Doris Dragović. Atmosferu će prije toga zagrijati reper Grše, a Kuzma i Shaka Zulu zabavljat će publiku poslije ponoći do jutarnjih sati. Početak programa na splitskoj Rivi planiran je u 21 sat. Koncert Doris Dragović počinje u 23 sata.

Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

- Cijena cjelokupnog programa, u koji je uključena i cijena produkcije, kompletne tehnike, noćenja, cateringa, osiguranja, vatrometa itd., bruto iznosi 147.000 eura. Cijena glazbenog programa je 80.000 eura bruto - poručili su nam Splita.

Pjevač Jole Silvestrovo će početi koncertom u Samoboru, a zatim će Zadrane uvesti u 2024. godinu. Na Trgu Petra Zoranića prvo će nastupiti grupa Kanela pa Jole i grupa Bolero. Na Narodnom trgu bit će drugi program. Ondje će doček početi grupom Rockatansky, a u 2024. okupljene će uvesti Ivica Sikirić Ico i grupa Dilema. Za izvođače će izdvojiti 48.450 eura.

Zasluženi odmor

- A nakon Nove godine slijedi odmor - veseli se Joško.

Domaće pjevačice koje mogu napuniti arene za doček će pjevati u regiji. Severina je lani pjevala u Splitu, rodnom gradu je dala popust, pa je navodno bila plaćena 50.000 eura. Sad je u Kotoru, a Crnogorci su za nju navodno izdvojili 70.000 eura.

- Oni su mi se prvi javili - odgovorila nam je Seva kad smo je pitali zašto Crna Gora.

Njezina sugrađanka Jelena Rozga nastupat će u dvorani hotela Grand na Kopaoniku u Srbiji.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Od kada sam počela baviti se glazbom, Novu dočekujem na bini, pa će tako biti i sad. Vrlo se radujem novogodišnjoj noći i susretu sa svojom publikom - rekla nam je Jelena. Ima zvijezda koje ne žele pjevati za Novu godinu. Jedna od njih je Mate Bulić.

- Nemam potrebe za tim. Imam dovoljno svega. Bit ću s obitelji za blagdane - kaže Bulić, koji je nedavno s kolegama nastupio na Hrvatskoj noći u Frankfurtu.

Vuco isto kaže da financijski dobro stoji te da nema potrebe nastupati.

- Vratio sam u Hrvatsku da riješim neke privatne stvari i da odradim još jedan koncert, a to će biti 20. prosinca. To mi je težište, a ja onda drastično smanjujem koncerte jer nemam potrebe. Nakon toga ništa ne bih najavljivao jer je pitanje hoću li pjevati. Kažu da pjevaju zbog ljubavi. To nije istina, pjevaju zbog para. Imam novca toliko da ne moram pjevati cijeli život, hvala Bogu - objasnio nam je pjevač.