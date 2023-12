Kamo za Novu godinu? Slavonce će kroz večer zabavljati DJ-evi, a Dalmatince većinom tamburaši

Doček Nove godine jedna je od najočekivanijih zabava, a osim putovanjem izvan Hrvatske, mnogi ga vole proslaviti u hotelima, restoranima ili klubovima. Više-manje u takvim situacijama je sve isplanirano, na potencijalnim gostima je samo da se pojave i zavire možda malo dublje u džep.

Grad na Dravi, Osijek, priprema se za najluđu noć u godini. Doček su tradicionalno organizirali klubovi i kafići, ali i svečane dvorane, koje će primiti više stotina ljudi. Jedna od takvih dvorana popularni je Gardens, u kojem će goste zabavljati sastav Lege. Ulaznice se kreću između 80 i 90 eura, a podrazumijevaju 'all inclusive' meni, s prvom i drugom večerom, paket pića s uključenim žestokim pićem te šampanjac u ponoć. Goste očekuju i mnoge nagrade.

Foto: Privatni album

Doček je organizirala i svečana dvorana Antea, gdje će gosti morati izdvojiti 70 eura za ulaznicu. Sve njih za tu cijenu očekuju piće dobrodošlice, šampanjac u ponoć, dvije večere uz slatki stol te piće u neograničenim količinama. Ponuda jela je raznovrsna, može se birati između nekoliko glavnih jela (puretina, svinjetina, piletina), kao i između nekoliko različitih priloga. Za drugu večeru posluživat će tradicionalnu sarmu. Od pića su u ponudi pivo, bijelo i crno vino, rakije i druga žestoka pića te gazirani i negazirani sokovi. Zabavljat će ih Joks bend.

Foto: Facebook

Onima koji se ipak odluče Novu godinu proslaviti u noćnom klubu, Franz Koch pripremio je doček na dva kata. U prizemlju će puštati domaće, 'trash' hitove, kao i stranu glazbu te starije narodnjake. Na katu će uživati svi ljubitelji trap glazbe i hitova iz 2000-tih. Cijene ulaznica podijeljene su u nekoliko kategorija. 'Early bird' ulaznice prodaju po 27 eura za žene i 33 eura za muškarce, a 'regular' ulaznice su 33 eura za žene i 40 eura za muškarce.

Oni koji će kasnije kupovati ulaznice izdvojit će 40 (žene) i 50 eura (muškarci). U cijenu ulaznica uključeni su 'open bar' te catering restorana Franz Koch za cijelu noć. Uz cijenu ulaznice plaća se rezervacija stola, a cijena ovisi o paketu pića koji se najviše svidi gostu. Cijene se kreću od 30 pa sve do 55 eura.

Foto: Canva

Najnoviji klub u Osijeku, klub Bolero, priprema se za svoj prvi doček Nove godine. Razgovarali smo s PR menadžerom kluba, koji nam je otkrio kako će izgledati njihova najluđa noć u godini. Kako kaže, goste će zabavljati više različitih DJ-eva jer žele iskoristiti raznolikost publike te se prilagoditi njihovu glazbenom ukusu. Honorari će biti malo veći nego za ostale večeri tijekom godine.

Foto: Privatni album

DJ-evi haraju Slavonijom

- Možda ćemo imati neki nastup iznenađenja, a možda i nećemo, to ćemo ostaviti kao pravo iznenađenje za tu noć - rekao nam je.

Imaju dvije različite cijene ulaznica, za stajaće stolove te za VIP separe. U cijenu su uključeni hladne plate, piće dobrodošlice te šampanjac u ponoć. Kapacitet kluba bit će ograničen na 500 ljudi da bi se svi osjećali ugodno. Cijene pića su, kako nam kaže, prilagođene standardima.

- Cijene su prilagođene standardima te su dostupne svakome tko se želi zabaviti i doći u naš klub. Također su dostupne u različitom omjeru te se svatko može pronaći u svom izboru - rekao nam je menadžer.

Foto: Privatni album

Sigurnost gostiju im je najvažnija, tako da će povećati osiguranje kako bi osigurali najbolji provod za svoje goste. Pitali smo ih i što njihov doček čini posebnim te zašto bi ljudi trebali doći baš k njima.

- Mislim da je naš klub već samim konceptom drukčiji od drugih, pogotovo u Slavoniji. Osim klupske zabave, pružamo show koji naši gosti mogu gledati i uživati. Naravno, za Novu godinu to će sve biti na većem nivou. Bit će mnogo iznenađenja, ali to nećemo otkriti do tog dana - pojasnili su nam iz kluba.

Foto: Privatni album

Vatromet ove godine neće imati, ali će pripremiti razna druga iznenađenja za svoje goste. Klub Memories u Tvrđi pripremio je nezaboravan doček uz vatru, dim, konfete i ostale rekvizite. Cijene ulaznica kreću se od 20 pa sve do 60 eura, ovisno o stolu za kakav se odluče gosti. Ulazak u klub tu će večer naplaćivati 4 eura. Za dobru zabavu pobrinut će se DJ Fatboy i DJ Davor Petrik.

Popularni osječki klub Q klub Novu će proslaviti na malo drukčiji način. Stolove ćete moći rezervirati uz minimalnu potrošnju od 150 do 400 eura. Glazbu će do dugo u noć puštati DJ Defunct i DJ Dancho.

Bar i restoran Merlon također je pripremio doček za svoje goste. Razgovarali smo s Robertom Kovačem, voditeljem marketinga, koji nam je otkrio sve detalje o njihovoj ponudi za najluđu noć. Kako kaže, iako su u posljednje vrijeme orijentirani na svirke uživo, za Novu godinu ipak će imati DJ-a.

Nastupat će DJ BB. Cijena ulaznice je 15 eura po osobi, a uključeni su rezervacija stola te hrana. Gosti biraju između dva menija: talijanski meni (prosciutto crudo, mortadella, salama piccante, izbor talijanskih sireva, orašasti plodovi, delikatesni krastavci, masline, džem, voće, focaccia bianca) i azijski meni (sushi plata). Piće se plaća po utrošku. Otkrili su nam i jesu li poskupjeli u odnosu na prethodne godine.

Foto: Privatni album

'Cijena ulaznica kao lani'

- Nismo poskupljivali ulazak, čak smo i proširili ponudu hrane da bismo bili konkurentniji i atraktivniji našoj publici jer nam je u interesu da se na taj dan svi dobro zabavimo - rekli su nam iz Merlona.

Kapacitet bara i restorana za tu je večer oko 220 ljudi. Povećali su i osiguranje jer, kako kažu, bilo je podosta incidenata prethodnih godina.

- Obavezni su zaštitari, i to njih četvero unajmljenih, plus naši privatni, u civilu, koji su među publikom i diskretno prate situaciju jer incidenata tijekom ovih godina bilo je stvarno pregršt, uništeni namještaj, razbijeni lusteri, ali sve je to više-manje oštećenje materijalnih stvari uzrokovano veseljem. Nema nikakvog nasilja, barem ne u našem baru, tako da se ne možemo požaliti za sada, naša je publika zaista pristojna - rekao nam je Robert.

Foto: Privatni album

Što njihov doček čini posebnim?

- Prije svega, doček u Merlonu ističe se izvrsnom klopom, dobrom glazbom i, što je najbolje, izvrsnom energijom ljudi koji su taj dan odlučili biti najbolja ekipa na svijetu. Svakako da, kad bismo otkrili iznenađenje, to više ne bi bilo iznenađenje, ali možemo vam reći da će biti šljašteće - rekao je za kraj.

Gastro pub Bulart pripremio je doček najluđe noći u godini na čak tri kata. Cijene se kreću od 35 pa sve do 50 eura, ovisno o tome kad ćete kupiti ulaznice. Za žene su ulaznice malo jeftinije, razlika je u 5 eura od onih za muškarce. Također, za rezervaciju stola potrebno je izdvojiti od 30 do 55 eura, ovisno o piću. U cijenu ulaznice uključeni su piće dobrodošlice, otvoreni šankovi za konzumaciju tijekom cijele noći te topla jela koja će praviti restoran Bulart. Goste će u prizemlju zabavljati bend Viva Box, a u podrumu će hitove puštati DJ Criscross.

U Novu godinu gosti Kafanice ući će uz bend Cash. Njihove ulaznice također su podijeljene u nekoliko kategorija, a ovise o stolu za koji se posjetitelji odluče. Najjeftinija je opcija šank za 10,62 eura, a sljedeći je klasični stol, koji se može rezervirati po cijeni od 22,56 eura. U tu cijenu uključeno je samo predjelo, točnije hladna plata. Za 'premium' stol gosti će izdvojiti 33,18 eura, za četiri osobe. U tu cijenu uključeni su predjelo, večera te šampanjac. VIP stol namijenjen je za 6-8 osoba, a cijena mu je 39,82 eura za predjelo, večeru i šampanjac.

Foto: Canva

Kafić Korzo ove je godine kao temu novogodišnjeg dočeka odabrao Met Galu. Cijena ulaznice je 20 eura, u koju je uključeno piće dobrodošlice. Hranu će osigurati catering restorana Franz Koch i Bulart, a sve goste očekuje i boca pjenušca u ponoć. Zabavljat će ih njihov resident DJ. Preko puta šetnice nalazi se i kafić Axmann, gdje će goste do dugo u noć zabavljati Manda, rap glazbenik iz Osijeka. Cijena ulaznica je 25 eura, a uključen je bogat izbor toplih jela.

U Dalmaciji, osim sunčane zime, oni koji se odluče mogu staru 2023. ispratiti u hotelima, pa je tako splitski hotel Dolis organizirao doček u svojem restoranu, a nude zabavu i u hotelu Salona Palace te u Staklenom paviljonu Idra. U njihovu restoranu tako ćete za provod izdvojiti 85 eura, a u cijenu su uključena četiri slijeda jela uz paket neograničenog pića i pjenušac. Za zabavljanje gostiju zadužen je tamburaški sastav Miris juga.

Osim u restoranu Dolis, u hotelu Salona Palace za 80 eura također možete uživati u četiri slijeda uz neograničenu količinu pića te Kocka bend. Što se tiče njihova luksuznog Staklenog paviljona Idra, ondje će svi zainteresirani moći za 75 eura dočekati Novu uz Bura bend te isti slijed jela i neograničene količine pića kao i kod njihovih prethodnih objekata.

Korčula slavi tri dana

Otoci su glavna senzacija ljeti za odmor, opuštanje i zabavu, a neki od njih i zimi za ispraćaj godine imaju organiziran doček. Tako na Hvaru oni koji požele posjetiti ga u hladnijim danima, mogu se za doček Nove ugrijati uz Vox Box bend u noći iz Stare u Novu, a oni najmanji ili oni koji vole zabavljati se ranije mogu to obaviti na dočeku u podne.

Foto: Privatni album

Ako na Hvar stignete dan prije Stare godine, možete popratiti i njihovu međunarodnu novogodišnju regatu. Dugogodišnja je to tradicija na otoku, u kojoj jedriličari pokazuju svoje znanje. S druge strane, na Korčuli, u hotelu Korkyra, već dva dana prije dočeka Nove možete uživati u tri zabavne večeri uz glazbu uživo, a nude i novogodišnju večeru u šest sljedova.

Malo dalje od otoka, ali opet vrlo blizu mora, na samom jugu, ako se odlučite provesti noć u klubu Revelin u Dubrovniku, izdvojit ćete od 55 do 100 eura. Već je većina ulaznica rasprodana, a tamo vam nude 'all inclusive ponudu', koja znači da, ako kupite ulaznicu, pijete cijelu večer neograničeno. Žene će za to izdvojiti 55 eura, a muškarci deset eura više.

Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

U slučaju da ipak želite malo luksuzniju zabavu za novogodišnju noć, za VIP ulaznicu platit ćete 100 eura, a ta ponuda uključuje neograničenu konzumaciju pića, hladnu platu i bocu šampanjca na svakom stolu.