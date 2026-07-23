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Gelo nakon vjenčanja s Perčin objavio novosti: 'Sretan sam'

Piše Zrinka Medak Radić,
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Gelo nakon vjenčanja s Perčin objavio novosti: 'Sretan sam'
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Drugo izdanje dobrotvornog koncerta Dinamove zaklade Nema predaje - Veliko purgersko srce | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Gitarist i skladatelj ima još razloga za slavlje, a promocija njegove knjige nota Oliverovih pjesama bit će u Veloj Luci

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Naš poznati gitarist i skladatelj Ante Gelo (51) na svoj je Instagram profilu objavio sretne vijesti koji dolaze kratko nakon što se saznalo da su se on i glumica Jelena Perčin (45) vjenčali na intimnoj ceremoniji u krugu najbliže obitelji i prijatelja u Italiji prije početka Svjetskog prvenstva u Americi.

Foto: Instagram

Naime, kratkim videom iz tiskare Gelo je sa svojim pratiteljima podijelio trenutak stvaranja projekta na kojem je dugo radio, a koji će posebno obradovati sve ljubitelje glazbe neprežaljenog Olivera Dragojevića. Na naslovnici se nazire silueta glazbenika na pozornici pod plavim i žutim svjetlima, a krupni bijeli tisak jasno otkriva naslov: "OLIVER - ZA GITARU".

"Knjiga u pripremi. Oliver - za gitaru. Sretan sam!", napisao je Gelo uz objavu, sažimajući u tri rečenice radost i ponos zbog nadolazećeg izdanja.

Gelina knjiga "Oliver - za gitaru" bit će predstavljena na manifestaciji "Trag u beskraju" koja se svake godine krajem srpnja održava u Veloj Luci u čast Oliveru Dragojeviću, koji je preminuo 29. srpnja 2018. godine. Promocija je zakazana za 27. srpnja, u sklopu osmog izdanja festivala koji okuplja tisuće posjetitelja i slavi Oliverovu besmrtnu glazbenu ostavštinu.

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Ante Gelo, koji je s Oliverom bio dugogodišnji prijatelj i jedan od najbližih suradnika, ima ključnu ulogu na festivalu kao glazbeni direktor i izvođač. Njegov bend pratit će brojne glazbenike koji će izvoditi Oliverove pjesme.

Knjiga "Oliver - za gitaru" donosi notne zapise i precizne akorde koji će glazbenicima, amaterima i profesionalcima, omogućiti da sami zasviraju neke od najljepših Oliverovih pjesama.

 *uz korištenje AI-ja

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