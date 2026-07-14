Jelena Perčin i Ante Gelo su se vjenčali na intimnoj ceremoniji

Glumica Jelena Perčin (45) i gitarist i skladatelj Ante Gelo (51) vjenčali su se na intimnoj ceremoniji u krugu najbliže obitelji i prijatelja, javlja Net.hr. Vjenčali su se u Italiji prije početka Svjetskog prvenstva u Americi te su sad na medenom mjesecu, piše Jutarnji list.

Perčin i Gelo već više od godinu dana slove za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, a o njihovoj vezi šuška se od kraja 2023., kad su ih prvi put vidjeli zajedno u jednom splitskom klubu.No pravi dokaz stigao je krajem 2025. na dočeku Nove godine u Dubrovniku. Tamo su ih kamere snimile kako gledaju koncert i razmjenjuju poljupce.

Službena potvrda stigla je nekoliko mjeseci kasnije, na dodjeli medijskih nagrada Večernjakova ruža. Ruku pod ruku, nasmijani i elegantni, prošetali su crvenim tepihom, čime su konačno stali na kraj svim nagađanjima.

Jelena Perčin iza sebe ima dva braka. Prvi, s ugostiteljem Kristijanom Babićem, iz kojeg ima kćer Lotu, i drugi s kolegom glumcem Momčilom Otaševićem, s kojim je dobila kćer Mašu i sina Jakšu. Nakon razvoda početkom 2023. godine, glumica je iskreno priznala da nije očekivala novu ljubav, ističući kako se dogodila "kad si siguran da je taj dio života završio".

Foto: Ante Gelo/Facebook

S druge strane, cijenjeni gitarist i skladatelj Ante Gelo godinama je svoju privatnost uspješno čuvao od javnosti. Poznato je da iz braka, koji je diskretno okončan, ima troje djece. Prije veze s Jelenom, bio je u odnosu s HRT-ovom producenticom Petrom Topolovec, s kojom je planirao i vjenčanje na Korčuli, no ono je otkazano zbog, kako se navodilo, velikog profesionalnog pritiska.

jednom od rijetkih i vrlo iskrenih medijskih istupa, Ante Gelo je otvoreno progovorio o tome koliko ga je veza s Jelenom promijenila.

​- Od kad smo se Jelena i ja povezali… procvao sam - priznao je glazbenik za Gloriu, dodavši kako je od samog početka sve bilo "lijepo, kreativno i normalno".

Iako su karakterno prilično različiti – Jelena je organizirana i točna, dok je Ante sklon "kreativnom kaosu" – upravo ih te razlike savršeno nadopunjuju. Glumica ne krije divljenje prema njegovoj perspektivi i načinu na koji promatra svijet, opisujući ga kao "muškarca koji stvarno primjećuje sve". On, pak, kod nje najviše cijeni strpljenje i promišljenost.

Jelena i Gelo surađuju i poslono. Jelena, naime, tumači jednu od glavnih uloga u popularnoj seriji "Divlje pčele", a Gelo potpisuje glazbu za istu seriju. Nedavno ju je iznenadio i posjetom na setu. Zajedno putuju, od Luksemburga do Budimpešte, a svaki zajednički trenutak rado dijele na društvenim mrežama.

*uz korištenje AI-ja