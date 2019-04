Genijalci su odabrali: Nama je Petra najljepša stanarka vile...

Nakon što su natjecanje napustili Ronald i Nicol, u novoj epizodi showa 'Ljepotice i genijalci' kandidati su se okušali u novom izazovu - djevojke su morale pokazati znanje iz geografije, ali i gastronomije.

- Pretpostavljam da Petra zna strane svijeta: gore-dolje, lijevo-desno - rekao je njezin partner Marino.

Foto: Nova Tv

Petra ga je ipak odlučila pohvaliti zbog pomoći oko izvršavanja zadatka.

- Marino i ja smo dosta toga naučili, dosta toga mi je objasnio - kaže.

Drugim kandidatima odnos ovih dvoje natjecatelja također je zapeo za oko.

- Ne vidim nijedno područje u kojem se Petra ističe - kazao je Anton, dok je Luka zaključio kako je Petra još mlada i nije toliko kliknula s Marinom, ali i kako su većinu vremena odvojeni. U izazovu, djevojke su morale uzeti odgovarajuću zastavu države na koju se neko poznato jelo odnosilo te u što kraćem roku zastavu zabosti na državu na mapi, i to sve s ronilačkim odijelom. U izazovu se najspretnijom pokazala Martina koja je sebi i partneru Ninu osigurala imunitet.

Foto: Nova Tv

- Lijepo je pobijediti, ali znaš da te čekaju eliminacije. To je najgore - rekla je Martina nakon pobjede u izazovu.

- Koji paradoks! Najviše je puta pala, srušila sve živo, ubila se skoro i ona pobijedi - komentirala je Adriana. Martinin partner Nino istaknuo je kako je Martina trenirala rukomet i nogomet, pa joj dobro ide laktarenje, a Robert je zaključio da Martina ima

borbeni duh i da je pravi huligan. Nakon izazova, genijalci su u opuštenoj atmosferi krenuli komentirati natjecateljice.

Foto: Nova Tv

- Ja ovdje cure gledam potajno i čak iako obuku nešto izazovnije i trudim se biti ne previše očit - priznao je Marijan, dok je Karlo predložio da izaberu najljepšu natjecateljicu. Kandidati su uzeli stvar u svoje ruke i organizirali izbor za miss. Nakon brojnih pitanja za natjecateljice, odlučeno je da miss 'Ljepotica i genijalaca' bude Petra.

Foto: Nova Tv

- Iskreno ne znam zašto su me odabrali. Nadam se da nisu samo zbog toga što sam došla u badiću, to bi mi bilo glupo - rekla je Petra, pobjednica izbora ljepote. Doris je odabrana za prvu pratilju, a Adriana za miss fotogeničnosti. Sljedeća epizoda showa 'Ljepotice i genijalci' donosi izazov za genijalce. Od svojih ljepotica morat će načiniti još ljepše dame tako što će im praviti svečane frizure, a kako će to izgledati, ne propustite doznati!