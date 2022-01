Glumac George Clooney (60) ima samo riječi hvale za svog kolegu Bena Afflecka (49), nakon što je Clooney režirao film 'The Tender Bar' gdje je Affleck bio u glavnoj ulozi. Inače su dobri prijatelji, a Clooney je rekao da njegov kolega zaslužuje Oscara, piše Indie Wire.

- Znate, Ben je prošao kroz borbu. Bio je onoliko visoko koliko ste mogli dobiti u karijeri. Stajao je na pozornici i osvojio nekoliko Oscara. On zna kako je biti na vrhu igre, a imao je teške puteve - rekao je glumac za Deadline.

- Neki od njih se ne žele izboriti za sebe, ali on je borac. Zabavno je vidjeti reakcije ljudi na njega, a bilo bi lijepo da istu vrstu pažnje dobije na dodjeli Oscara. Mislim da je to zaslužio – iskreno je rekao glumac za svojeg kolegu.

Affleck je nedavno razmišljao o svojim prošlim filmskim iskustvima. Nazvao je 'Armagedon' apsurdnim filmom i priznao da ga je 'Gigli' navelo da propituje svoju karijeru.

Clooneyev film, 'The Tender Bar', temelji se na memoarima novinara J.R. Moehringera, dobitnika Pulitzerove nagrade.

- Volio bih vjerovati, i još uvijek vjerujem, da postoji način na koji odrasli filmovi i dalje mogu preživjeti u kinima. Ali općenito, filmovi kratko žive u kinima, a zatim prelaze u streaming tako da ga vidi puno više ljudi - dodao je Clooney o 'The Tender Bar' koji će se prikazivati na Amazon Prime Videu.

- Streameri su to nekako preuzeli. Dobra vijest je da još uvijek postoji način za snimanje ovakvih filmova, a drugi dio dobre vijesti je da su Amazon i Netflix, s kojima smo također radili, više nego voljni da ih naprave i puste u kina. Mislim da je to prilično uzbudljiva perspektiva jer filmovi poput mog neće se prikazivati na 3000 ekrana, film nije dizajniran za to – objasnio je Clooney.

