Slavni par već neko vrijeme uživa u životu na jugu Francuske, a sada su svoju povezanost s tom regijom odlučili podići na novu razinu. Restoran će biti smješten u slikovitom selu Cotignac
George Clooney otvara restoran
Poznati holivudski glumac George Clooney (65) sprema se za novi poslovni pothvat koji će oduševiti ljubitelje dobre hrane. Nakon što su on i supruga Amal (48) krajem prošle godine postali francuski državljani, glumac je odlučio uložiti u ugostiteljstvo. Svoja vrata luksuzni restoran trebao bi otvoriti u proljeće 2027. godine.
Slavni par već neko vrijeme uživa u životu na jugu Francuske, a sada su svoju povezanost s tom regijom odlučili podići na novu razinu. Restoran će biti smješten u slikovitom selu Cotignac, koje broji tek oko dvije tisuće stanovnika i poznato je po predivnim vinogradima i vapnenačkim stijenama. Otvorit će se u prostoru nekadašnjeg lokala Les 3 Marches na adresi Cours Gambetta, a radovi na preuređenju već su u punom jeku.
Prema pisanju talijanskog lista Il Mattino, planira se uređenje elegantnog unutarnjeg prostora i prostrane terase. Gosti će također imati mogućnost rezervacije cijelog restorana za privatna događanja i posebne proslave. Iako ime restorana, glavni kuhar i jelovnik još uvijek nisu poznati javnosti, načelnik Cotignaca Jean-Pierre Veran potvrdio je Clooneyjevu uključenost u projekt.
Za ovaj ambiciozni pothvat glumac je udružio snage s kanadskim poduzetnikom Grahamom Porterom, vlasnikom obližnjeg hotela Lou Calen. Trenutačno se ime slavnog glumca formalno još ne pojavljuje u službenoj dokumentaciji projekta, no lokalna zajednica već bruji o novom luksuznom mjestu za okupljanje.
Britanski list Guardian pomalo se iznenadio odlukom da se usred Provanse, jedne od najpoznatijih svjetskih gastronomskih regija, nudi upravo talijanska hrana. Ipak, glumčeva ljubav prema Italiji nije tajna, s obzirom na to da već desetljećima posjeduje vilu na jezeru Como. Ovaj restoran bit će savršen spoj njegove strasti prema talijanskim specijalitetima i novog doma u Francuskoj.
Iako glumac do sada nije vodio vlastiti restoran, itekako ima iskustva u poslovnom svijetu. Njegov brend tekile Casamigos, koji je pokrenuo s prijateljima, prodali su 2017. godine za nevjerojatnu milijardu dolara. Stručnjaci smatraju da bi njegov ugostiteljski projekt mogao biti vrlo uspješan ako se naglasak stavi na kvalitetu, a ne samo na zvučno ime vlasnika.
George i Amal Clooney svoj su mir pronašli na imanju Domaine du Canadel u blizini Brignolesa, koje su kupili još prije nekoliko godina. Njihov raskošni dom udaljen je samo dvadesetak kilometara od Cotignaca, što im omogućuje da aktivno sudjeluju u razvoju restorana i svakodnevnom životu zajednice.
Cijela obitelj, uključujući blizance Ellu i Alexandera (9), dobila je francusko državljanstvo krajem 2025. godine. Njihova djeca pohađaju školu upravo u Cotignacu, a slavni supružnici već su postali draga lica lokalnim trgovcima i ugostiteljima.
*uz korištenje AI-ja
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