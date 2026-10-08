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George Clooney otvara restoran

Piše Stela Kovačević,
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George Clooney otvara restoran
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Foto: Stefanie Rex/DPA
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Slavni par već neko vrijeme uživa u životu na jugu Francuske, a sada su svoju povezanost s tom regijom odlučili podići na novu razinu. Restoran će biti smješten u slikovitom selu Cotignac

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Poznati holivudski glumac George Clooney (65) sprema se za novi poslovni pothvat koji će oduševiti ljubitelje dobre hrane. Nakon što su on i supruga Amal (48) krajem prošle godine postali francuski državljani, glumac je odlučio uložiti u ugostiteljstvo. Svoja vrata luksuzni restoran trebao bi otvoriti u proljeće 2027. godine.

Slavni par već neko vrijeme uživa u životu na jugu Francuske, a sada su svoju povezanost s tom regijom odlučili podići na novu razinu. Restoran će biti smješten u slikovitom selu Cotignac, koje broji tek oko dvije tisuće stanovnika i poznato je po predivnim vinogradima i vapnenačkim stijenama. Otvorit će se u prostoru nekadašnjeg lokala Les 3 Marches na adresi Cours Gambetta, a radovi na preuređenju već su u punom jeku.

Foto: Ian West/ PRESS ASSOCIATION

Prema pisanju talijanskog lista Il Mattino, planira se uređenje elegantnog unutarnjeg prostora i prostrane terase. Gosti će također imati mogućnost rezervacije cijelog restorana za privatna događanja i posebne proslave. Iako ime restorana, glavni kuhar i jelovnik još uvijek nisu poznati javnosti, načelnik Cotignaca Jean-Pierre Veran potvrdio je Clooneyjevu uključenost u projekt.

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Za ovaj ambiciozni pothvat glumac je udružio snage s kanadskim poduzetnikom Grahamom Porterom, vlasnikom obližnjeg hotela Lou Calen. Trenutačno se ime slavnog glumca formalno još ne pojavljuje u službenoj dokumentaciji projekta, no lokalna zajednica već bruji o novom luksuznom mjestu za okupljanje.

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Foto: Yara Nardi

Britanski list Guardian pomalo se iznenadio odlukom da se usred Provanse, jedne od najpoznatijih svjetskih gastronomskih regija, nudi upravo talijanska hrana. Ipak, glumčeva ljubav prema Italiji nije tajna, s obzirom na to da već desetljećima posjeduje vilu na jezeru Como. Ovaj restoran bit će savršen spoj njegove strasti prema talijanskim specijalitetima i novog doma u Francuskoj.

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Iako glumac do sada nije vodio vlastiti restoran, itekako ima iskustva u poslovnom svijetu. Njegov brend tekile Casamigos, koji je pokrenuo s prijateljima, prodali su 2017. godine za nevjerojatnu milijardu dolara. Stručnjaci smatraju da bi njegov ugostiteljski projekt mogao biti vrlo uspješan ako se naglasak stavi na kvalitetu, a ne samo na zvučno ime vlasnika.

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Foto: Yves Herman

George i Amal Clooney svoj su mir pronašli na imanju Domaine du Canadel u blizini Brignolesa, koje su kupili još prije nekoliko godina. Njihov raskošni dom udaljen je samo dvadesetak kilometara od Cotignaca, što im omogućuje da aktivno sudjeluju u razvoju restorana i svakodnevnom životu zajednice.

Cijela obitelj, uključujući blizance Ellu i Alexandera (9), dobila je francusko državljanstvo krajem 2025. godine. Njihova djeca pohađaju školu upravo u Cotignacu, a slavni supružnici već su postali draga lica lokalnim trgovcima i ugostiteljima.

*uz korištenje AI-ja

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