George Clooney primio Zlatnog lava za životno djelo u Veneciji: 'Zubi su mi nekad bili ljepši’

Prije gotovo 30 godina George Clooney (65) prvi je put došao na Venecijanski filmski festival s filmom 'Out of Sight'. U srijedu se na isti Lido vratio bez novog filma, ali po jedno od najvećih priznanja koje festival može dodijeliti. Na svečanom otvorenju 83. izdanja uručili su mu Zlatnog lava za životno djelo, a laudaciju mu je održala njegova kolegica iz filma 'Jay Kelly', Laura Dern.

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U govoru je Clooneyja opisala kao čovjeka 'duboke humanosti i integriteta', nekoga tko živi za služenje drugima i istinu te kroz svoje filmove govori o slobodama i odgovornosti. Zatim je ozbiljan ton razbila šalom i rekla da je uz sve to najbolji prijatelj kakvog netko može imati, najzabavnija osoba koju možeš upoznati i, naravno, zgodan. Podsjetila je i da je dvaput proglašen najseksi muškarcem na svijetu.

Foto: Yves Herman

Clooneyjeva priča s Venecijanskim festivalom počela je 1998. godine, kad je ondje predstavio film 'Out of Sight' Stevena Soderbergha. Nakon toga vraćao se s nizom svojih poznatih filmova, među kojima su 'Good Night, and Good Luck', 'Michael Clayton', 'Gravity' i prošlogodišnji 'Jay Kelly'. Upravo u 'Jay Kellyju' glumi filmsku zvijezdu koja odlazi u Italiju primiti nagradu za životno djelo.

Venecija ima posebno mjesto i u njegovu privatnom životu. George i Amal Clooney vjenčali su se ondje 2014. godine, a glumac već godinama ima i vilu na jezeru Como. Odluku da mu dodijele Zlatnog lava donio je odbor La Biennale na prijedlog umjetničkog direktora festivala Alberta Barbere. Barbera ga je opisao kao kompletnog i karizmatičnog umjetnika koji je tijekom karijere uspješno prelazio iz glume u režiju i produkciju.

Foto: Yves Herman

Clooney iza sebe ima dva Oscara, za sporednu ulogu u 'Syriani' te kao producent filma 'Argo'. Nominacije je tijekom karijere skupljao u čak šest različitih kategorija: glavna i sporedna muška uloga, režija, originalni i adaptirani scenarij te najbolji film. Prije večernje ceremonije Clooney je na konferenciji za medije govorio o karijeri, Hollywoodu, politici i svojim godinama. Priznao je da sa 65 godina na starenje gleda s određenom dozom melankolije.

- Sve u vezi starenja pomalo je melankolično. Pereš zube i pomisliš: 'Zubi su mi nekad bili ljepši'- našalio se.

Foto: Yves Herman

Dotaknuo se i umjetne inteligencije. Posebno ga zabrinjava koliko lako umjetna inteligencija danas može stvoriti lažne snimke i sadržaj. Upozorio je da zbog deepfakeova postaje sve teže razlikovati istinu od laži, a problem vidi i za novinare jer ljudi zbog toga mogu početi sumnjati čak i u autentične snimke. Ozbiljnu temu zatim je okrenuo na šalu.

- Volio bih izbjeći da 20 godina nakon smrti završim u reklami za tampone - rekao je.

Govorio je i o medijima. Clooney, čiji je otac Nick Clooney godinama radio kao novinar i televizijski voditelj, zabrinut je zbog toga što sve veći dio medija i platformi završava u rukama nekolicine milijardera. Spomenuo je Jeffa Bezosa i Elona Muska, ali je dodao da vjeruje da će informacije ipak pronaći put do javnosti. Nije zaobišao ni stanje u SAD-u. Za trenutačnu političku situaciju upotrijebio je izraz 'kakistokracija', odnosno vlast najnesposobnijih, ali naglasio je da i dalje ostaje optimist.

Stao je i uz Marka Ruffala nakon njegove javne kritike planiranog spajanja Paramounta i Warner Brosa te poručio da podržava njegovo pravo na slobodno izražavanje, čak i kad se s nečijim stavovima ne slaže. Clooney je izrazio skepsu prema velikom spajanju kompanija jer takvi potezi često znače i gubitak radnih mjesta.

Prisjetio se i vremena kad mu u Veneciji nije sve išlo tako glatko. Godine 2003. ondje je s Catherine Zeta-Jones predstavljao komediju 'Intolerable Cruelty', no reakcije publike nisu bile kakvima su se nadali. Clooney je ispričao da nijedna šala nije prošla, a nakon projekcije ljudi su ih samo gledali.

- Pogledao sam Catherine i rekao: 'Bježi!' I pobjegli smo iz dvorane - prisjetio se.