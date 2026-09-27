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GLUMČEV DRUGI BRAK

George Clooney prije 12 godina oženio je Amal: 'Slušajte, ja se uopće nisam htio oženiti...'

Piše Maša Mai Čigir,
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George Clooney prije 12 godina oženio je Amal: 'Slušajte, ja se uopće nisam htio oženiti...'
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Foto: Stefanie Rex/DPA
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George Clooney i Amal Alamuddin proslavili su 12 godina braka, a glumac je otkrio kako je susret s njom potpuno promijenio njegov stav prema braku

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George Clooney i njegova supruga Amal Alamuddin vjenčali su se na današnji prije 12 godina. Ovo je Clooneyjev drugi brak, a mnogi su bili u šoku kada su izgovorili sudbonosno 'da' jer je glumac desetljećima otvoreno pričao o tome kako brak nije za njega i da se više nikad neće oženiti.

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Foto: Instagram

Naime, Clooney je od 1989. do 1993. bio u braku s kolegicom Talijom Balsman, a njihov razvod je šokirao Hollywood. Glumac je razvod smatrao velikim porazom, a s vremenom je bio uvjeren da mu sloboda bolje odgovara od obiteljskog života. Tijekom cijele karijere povezivali su ga s brojnim ljepoticama, ali on je odbijao stati pred oltar, sve dok nije upoznao odvjetnicu Amal. Clooney je 2021. godine u 'WTF' podcastu s Marcom Davidom Maronom govorio o razlozima koji su ga natjerali da promjeni svoje mišljenje o braku. 

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- Slušajte, ja se uopće nisam htio oženiti. Nisam htio djecu. A onda sam upoznao ovo nestvarno biće. Ušla je u moj život i bio sam očaran, od samog početka. I čim sam je upoznao, odmah sam znao da više nikada ništa neće biti isto. Izlazio sam s mnogo finih, pametnih, talentiranih žena, ali tek jednom vam se dogodi netko tko je kao stvoren za vas. Mislim da smo se Amal i ja baš našli i da ona osjeća isto kada sam ja u pitanju - rekao je tada glumac.

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Foto: MAY JAMES

Glumac je također jednom prilikom kako mu je brak s Amal najlakša stvar koju je napravio u životu. No, jedan detalj iz njihovog braka nije mnogima jasan. Naime, par je ranije izjavio kako se nikada nisu posvađali, a nedavno su potvrdili kako ta činjenica vrijedi još uvijek i nakon 12 godina braka. 

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