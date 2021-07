Pisac George R. R. Martin (72) u emisiji 'Good Morning, America' pričao je o svojem svjetski popularnom serijalu fantasy romana 'Pjesma leda i vatre'. Serijal je poznatiji pod imenom prvog romana 'Igra prijestolja', jer se tako zove HBO-ova ekranizacija serije.

'Igra prijestolja' završila je emitiranje 2019. godine, a finale je ostavilo mnoge obožavatelje ljute, šokirane i razočarane. Martin je sada otkrio kako on ne planira završiti svoj serijal na isti način i podijelio je neka svoja mišljenja o HBO-ovoj seriji.

Rekao je kako je njegov najveći problem bio taj što nije ostao u prednosti s već napisanim i objavljenim knjigama. U 2011. godini, kad je serija tek počela, 'Pjesma leda i vatre' već je imala četiri objavljene knjige, a peta je upravo ušla u tisak.

- Imao sam prednost od pet knjiga, i to gigantskih knjiga! Nikad nisam mislio da će me sustići, ali jesu - rekao je pisac.

Zbog toga što su 'potrošili' sav materijal na raspolaganju i više nisu Martinovu radnju koju su mogli slijediti, glavni scenaristi morali su stvari uzeti u svoje ruke i odlučiti kako će završiti seriju.

- To je bilo pomalo neobično, jer je serija bila ispred mene i išla u nešto drugačijim smjerovima - izjavio je Martin.

Pisac je odbio reći kako će on završiti svoj serijal i što su te razlike između romana i serije.

- Još uvijek radim na knjizi, vidjet ćete moj kraj kad izađe - rekao je Martin, iako šesta knjiga "The Winds of Winter" još nema datum izlaska, a nakon nje je planirana i posljednja, sedma knjiga "A Dream of Spring".

Dok George Martin marljivo radi na posljednjim dijelovima svog serijala, HBO je najavio i snima novu seriju u svijetu 'Igre prijestolja'. Ovaj put radi se o prequel seriji 'House of Dragon', čije bi emitiranje trebalo započeti početkom 2022. godine.