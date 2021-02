Manekenka Georgina Rodriguez (27), partnerica nogometaša Cristiana Ronalda (36), ponovno je u centru pozornosti. Za španjolski magazin InStyle skinula se potpuno gola.

POGLEDAJTE VIDEO: Georgina pozirala gola pored deke od 9.500 kuna

Georgina je pozirala u poluležećem položaju te je vidljivo kako na sebi nema odjeće. Grudi je prekrila luksuznom torbom brenda Gucci.

Torba, koja je Georgini u ovom slučaju poslužila da ne pokaže baš sve pred fotoobjektivom, na službenim stranicama brenda košta 2.300 dolara (oko 14.300 kuna).

U razgovor za španjolski magazin, Georgina je pričala o životu prije veze s Cristianom Ronaldom.

- Sad kad mogu, dopuštam si da pomažem drugima i to me najviše zadovoljava. Znam kako je početi od nule i čekati kraj mjeseca. Suosjećam s ljudima zbog svog skromnog podrijetla. Naporno sam radila i žrtvovala se, a svemir me nagradio najboljim mogućim: predivnom obitelji - ispričala je manekenka.