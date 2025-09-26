Obavijesti

STAT ĆE PRED OLTAR

'Gepek majstor' ponovno ljubi: Neven Landek objavio zaruke sa svojom djevojkom Ksenijom

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Facebook

Na društvenim mrežama bivši kandidat showa 'Ljubav je na selu' pohvalio se sretnim vijestima, a na zarukama mu je čestitala i Bahra, kolegica iz popularne emisije

Čini se kako bivšem farmeru showa 'Ljubav je na selu' Nevenu Landeku cvjetaju ruže na svim poljima. Nedavno je položio vozački ispit, a sredinom mjeseca otkrio je na društvenim mrežama da će uploviti u bračnu luku.

Foto: Facebook

Objavio je zaruke sa svojom djevojkom Ksenijom na Facebooku, a čestitke su pristizale sa svih strana.

Sreću mu je zaželjela i Bahra, kolegica iz showa. Sudeći prema društvenim mrežama, par je nedavno zajedno uživao na odmoru na Krku.

SJEĆATE LI SE FARMERA? Neven iz 'Ljubav je na selu' kćer je dobio s prijateljicom, a zvali ga 'Gepek majstor': Sretan sam!
Foto: RTL

Inače, Neven se u showu natjecao u 13. sezoni, a tada je dobio nadimak 'gepek majstor'. Tako su ga prozvali zbog priče koju je podijelio s gledateljima - ispričao je kako je sumnjao da ga djevojka vara pa se odlučio sakriti u njen gepek, kako bi ju uhvatio na djelu dok se nalazila s ljubavnikom.

BLAGDANSKA IDILA UZ BEBU Sjećate li se farmera Nevena? U showu je ljubio Samantu, pa obitelj zasnovao s prijateljicom
Foto: RTL/canva

Prati ga i buran ljubavni život. U showu je Neven ljubovao sa Samantom, ali ljubav nije zaživjela. Nakon showa, bio je u vezi s prijateljicom Katarinom, koja se pojavila i na njegovoj farmi tijekom snimanja. Dobili su kćer, ali nažalost veza je pukla. Ona se preselila, a Neven je ostao sam s djevojčicom.

Foto: RTL/canva

Prošlog Božića je otkrio je kako je nakon prekida s Katarinom pronašao novu sreću, a riječ je o Kseniji s kojom je danas zaručen.

Foto: Facebook

- Djevojčica i ja smo ostali sami, ali u međuvremenu sam si ja pronašao drugu gospođu. Sada smo svi troje zajedno. Mia ju je prihvatila, ona je sretna i zadovoljna djevojčica i zaista joj ništa ne nedostaje. Veseli se blagdanima, a ja sada smišljam što ću joj pokloniti za Božić - izjavio je tada.

