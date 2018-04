Gere je odredio datum svadbe s 34 godine mlađom zaručnicom

About last night, thank you @ysacristan @albertopinteno #harpersbazaar por este reconocimiento, me hace mucha ilusión que os suméis a la familia de @raisfundacion , sigamos luchando para que en 5 años no haya nadie durmiendo en la calle. También quería agradecer a esa persona que me da fuerzas con su apoyo, ejemplo, presencia, sin ti no hubiese sido posible. I’m so grateful for this recognition, welcome #harpersbazaar to our family @raisfundacion , let’s keep working to archive that in 5 years nobody will be sleeping in the street. I also wanted to thank that person who gives me strength, with his support, example, and commitment without you it would not have been possible.♥️ #solidarity #award #raisfundacion #specialmoments #sinhogarismo #homelessness #alejandrasilva #richardgere #hogarsi

A post shared by Alejandra Silva (@alejandra_silva__) on Dec 1, 2017 at 1:01am PST