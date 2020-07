Gia (27) prodaje svoju nevinost: 'Umorna sam od toliko čekanja'

<p>Blogerica<strong> Gia Kourtney</strong> (27) je djevojka iz New Yorka koja je priznala kako joj je dosadilo čekati dečka koji će je 'pomesti s nogu', a privlačna joj je ideja zarade na prvom seksu. Za <a href="https://www.ladbible.com/news/latest-woman-27-is-auctioning-off-her-virginity-to-the-highest-bidder-20200706" target="_blank">strane medije</a> je rekla kako će svoju nevinost prodati na aukciji. </p><p>Godinama je čekala princa na bijelom konju, no nije ga našla. Ovo smatra najboljim pristupom svojoj trenutnoj situaciji. Gia bi radije imala novac nego izgubila nevinost s nekime tko joj se kasnije neće sviđati. </p><p>- Znam da ovo zvuči oštro, ali imam 27 godina i u ovom bih trenutku nakon toliko dugog čekanja očito trebala biti pametna - rekla je Kourtney. </p><p>Gia je odgojena u religioznom domaćinstvu, no odbija nametnuti tradicionalni put 'škola, fakultet, brak i obitelj'. Zbog toga je prijavila svoje tijelo na aukciju na stranici Cinderella Escorts, a minimalna početna ponuda je 100.000 eura (oko 750.000 kuna). </p><p>- Umorna sam od čekanja princa na bijelom konju i ljubljenja žabe. Odabrala sam ovaj put - dodala je. </p><p>Da bi ovo bilo legitimno, morala je dobiti pismo svog ginekologa koji potvrđuje kako je još uvijek djevica. Osim toga, mora se sastati s psihologom koji još treba procijeniti kako se u pravom mentalnom stanju kako bi krenula ovim putem. </p><p>- Prije no što sam se javila agenciji, sve sam istražila. Uzbuđena sam. Iskreno, samo želim da ljudi znaju da je to vaše vlastito tijelo i u pitanju treba biti vaš vlastiti izbor. Želim da ljudi znaju da ovo nije lak izbor, ali ovim izborom mogu imati slobodu da putujem, što jako volim raditi - zaključila je Gia, koja se nada kako će od zarade platiti studentski kredit, a možda i kupiti kuću obitelji. </p>