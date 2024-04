Gianna Apostolski za 24sata o karijeri: 'Gole vijesti' bile su mi igra, ali ne bih to više radila...

Ja sam žena od naroda i drago mi je da su i natjecatelji ljudi iz naroda. Bitno mi je da mogu biti ono što jesam, vesela, nasmijana, energična, duhovita i lipa (tako kažu). Jednostavno, televizija je moj teren, govori nam Gianna Apostolski, koja se nakon 15 godina pauze vratila na male ekrane u showu “Tko to tamo pjeva”. U showu Nove TV ova 44-godišnjakinja dobila je ulogu panelistice čiji je zadatak otkriti tko među natjecateljima ima pjevački talent, a tko je samo dobar glumac.

- Svaki dan dobivam odlične reakcije, brojne poruke od ljudi da smo genijalni, zahvaljuju se što ih uveseljavamo, što nemamo namješten smiješak i što nemamo inscenirane rečenice - rekla nam je Gianna. Uz nju u novom TV formatu našli su se i pjevači Alka Vuica i Luka Nižetić te stand up komičar Goran Vinčić.

Možda i sama zapjeva u showu

S ekipom je odmah “kliknula”, a priznaje, jako je zabavno na snimanjima.

- Obožavam svoje kolege. S Alkom i Lukom se znam više od 25 godina i privatno se družimo. Vinču sam upoznala nedavno, ali kao da se znamo sto godina, kao stari drugari - kaže nam.

Priznaje kako joj je najbitnije da sve bude spontano, iskreno i autentično jer to ljudi najviše cijene pa nas je zanimalo hoće li i ona nekad preuzeti mikrofon i zapjevati.

- Zašto ne, ja sam showman i sve je to dio showa. Očekujte show na kvadrat! - poručuje, a iza sebe ima i pjesmu “Tableta”. S bivšim stanarom Big Brother kuće Nikolom Nasteskim Lesterom snimila je pjesmu koja se puštala po klubovima.

- Nekad se znam i sama prisjetiti te pjesme pa je danas i sama poslušam - priznaje nam.

Vodila je 'Gole vijesti', danas uspješna poduzetnica...

Splićanka je nekada vodila “Gole vijesti” u sklopu emisije “Red Carpeta”, a sudjelovala je i u reality showu “Farma” 2009.

- Voditi tu emisiju bilo je hrabro od mene. Nekako sam uvijek bila ispred vremena, pa se valjda i to dogodilo zbog toga. Meni je to bila samo igra, iako sad mogu odgovoriti da ne bih više sudjelovala u takvom showu. Godine nose svoje, drugi su nam sad prioriteti. Uvijek kažem, prošlost zaboravi, budućnost još nije, zato živite sadašnjost jer sve što napravimo sad, imat ćemo u budućnosti - ističe Gianna te dodaje kako ništa ne bih mijenjala u svojoj karijeri jer je danas najbolja verzija sebe.

- Vrlo dobro znam kojeg je okusa uspjeh, a glavu mogu sagnuti jedino da se divim svojim novim cipelama - kaže. Iako je nismo imali priliku gledati na televiziji prilično dugo, Gianna je napravila veliki “skok” u karijeri.

Danas je uspješna poduzetnica, vodi agenciju za iznajmljivanje luksuznih vila, jahti i VIP usluga te organizira razne evente, a o njezinu uspjehu pisao je i ugledni časopis Forbes.

- Stvarno je velika čast kad te uvrste među takvim ženama, i to još takav svjetski časopis. Svim ženama bih poručila ‘Budite svoje, ne mijenjajte se ni zbog koga, slijedite svoje snove i ciljeve. Budite hrabre, ne bojte se koračati naprijed i nikad ne posustajte’ - govori.

Prošle godine izgubila je majku

Za sebe kaže da ne može mirovati pa je tako nedavno otvorila s poslovnom partnericom Anamarijom Buntić Tabak i odred za čistoću u Splitu. Može se pohvaliti i uspješnim projektom na kojem je radila prije osam godina. Tad je Gianna organizirala MGF Awards gdje je okupila cijelu regiju iz modnog lifestyle života, a otkriva nam kako se već iduće godine vraćaju u velikom stilu.

Nekadašnja televizijska voditeljica krajem prošle godine prošla je teško razdoblje, kad je izgubila majku.

- Gubitak majke jako me pogodio. Ti dani su za mene bili jako emocionalno teški i iznenadni. Teško je kad znaš da gubiš nekog tko te rodio, ne smiješ pokazati tugu zbog nje, možeš planinu pomaknuti, ali nemaš više vremena... Crpiš snagu da ne znaš ni sam otkud, još si u šoku i pitaš se kako, zašto? Čovjek nikad nije spreman. Izgubiti majku je nešto najteže što sam doživjela. Ona je moj anđeo i trenutačno slaže moje karte - priča nam. Iznenadni gubitak majke nešto je što pokušava iz dana u dan prihvatiti. No splitska poduzetnica trebala je nastaviti dalje.

- Samoća i negativne misli samo ubiju čovjeka. Moja mama sigurno ne bi htjela da sam tužna i da plačem. Uvijek me voljela vidjeti nasmijanu i stalno mi je govorila: ‘Nikad nemoj izgubiti taj svoj osmijeh s lica’ - dodaje.

Najveća potpora u svemu joj je 12 godina mlađi partner Duje, za kojeg kaže da je uvijek i u svemu uz nju.

- On je moj početak i kraj. To je ljubav mog života - govori. S njim planira, ističe, provesti život, a i onaj “drugi”. A vidi li se nakon završetka showa “Tko to tamo pjeva” i dalje na televiziji.

- Svakako mi je plan ostati - dodaje.