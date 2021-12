Nakon što su u javnost izašle brojne fotografije i videozapisi na kojima Zlatan Stipišić Gibonni (53) gazi po hrani na zabavi, mnogi su njegove postupke oštro osudili. Sada je incident komentirala i bivša voditeljica Gianna Apostolski (43).

POGLEDAJTE VIDEO:

Podsjetimo, Gibonni je pjevao na partyju u Laubi u Zagrebu i čini se da ga je pjesma i zabava malo previše zanijela jer se na Instagram pričama uzvanika može vidjeti kako gazi po hrani na stolu.

Gianna je cijelu situaciju prokomentirala putem Instagram priča i nekoliko videozapisa u kojima je oštro osudila pjevača, ali i sve goste na zabavi.

- Jučer je na tom partyju bilo puno mojih prijatelja, ali želim reći da je ono što se dogodilo jedna ogromna sramota i dokaz u kakvom društvu živimo jer javne osobe, koje bi trebale biti primjer drugima, ponašaju se kao najveća stoka! Gaze po hrani dok ljudi nemaju što jesti i nemaju krov nad glavom - započela je bivša voditeljica.

Iako su na toj zabavi gostovali i njezini prijatelji, iskreno je i njih osudila.

- J*be mi se tko će se na mene naljutiti, ali sram vas može biti! - dodala je vidno pogođena situacijom koju je nazvala sramotnom i užasnom.

Nadovezala se zatim u još nekoliko Instagram priča na prethodne.

- Ja radim sa najvećim bogatašima i milijarderima pa nikada u životu ovo nisam vidjela. To oni ne rade, oni su gospoda, a vi lažni gazite po hrani! - rekla je.

Nije joj jasno zašto ga drugi nisu spriječili, među kojima su, kako je rekla Gianna, bili i njezini prijatelji koje nije štedjela komentara.

- Da se barem jedna pametna osoba našla tamo i rekla 'Gibo pa to nije lijepo, spusti se sa stola'. O tome vam ja pričam. Oni su svi snimali, njima je to bilo fora, 'Top! Gazi po bifteku, udri me hobotnicom!'. Stvarno ste svi 'retardirani' - zaključila je.

Nakon ovih videozapisa, u nekoliko fotografija je podijelila i poruke podrške koje su joj slali pratitelji. U jednoj od njih se čini kako ju je ovaj incident posebno duboko pogodio upravo zbog potresa i ljudi koji su ostali bez svojih domova.

Jučer nam je cijelu sramotnu situaciju prokomentirao i pjevač.

- Ta večera je odavno završila, kad sam se popeo na stol nisam vidio nikakvu tortu. Nikad mi nije bila namjera ugaziti u tortu ili fetu pršuta. Ružno izgleda i reakcije su mi razumljive. Opravdano je sve što ljudi pišu. Mogu samo reći da se ispričavam i da gaženje po hrani ni u jednom trenutku nije bila moja namjera - rekao nam je, između ostalog, Gibonni.