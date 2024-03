Gianna Apostolski progovorila o teškom gubitku i povratku na TV: 'Ne bih to nikome željela...'

Nekadašnja televizijska voditeljica Gianna Apostolski uskoro se, nakon gotovo 15 godina, vraća na male ekrane u novoj zabavnoj emisiji 'Tko to tamo pjeva'. Atraktivna Splićanka uoči početka emitiranja je za In Magazin otkrila kako se osjeća, a također je progovorila o teškom životnom trenutku kroz koji je prošla.

Naime, poduzetnici i voditeljici je nedavno preminula majka.

- Ja ne bi to nijednom čovjeku na svijetu poželjela. Izgubiti majku, to je nešto najteže što mi se moglo dogoditi. Ispričavam se, ali to je toliko teško bilo prihvatiti. Koliko god čovjek bio spreman i čiste glave, majka je jedna - rekla je Gianna.

Foto: Nova TV

Također je rekla da je uzbuđena za povratak na televiziju.

- Ja sam zapravo produkt Nove TV. Prije 15 godina Red Carpet, sad ponovno u novoj ulozi – jedan od četiri stalna panelista u 'Tko to tamo pjeva?'. Moram priznati da sam baš uzbuđena i sretna zbog ove uloge - otkrila je.

Najveća potpora u svemu joj je partner Duje, za kojeg kaže da je uvijek i u svemu uz nju.

- Duje je jedini osmijeh na mome licu, on je moj početak i kraj, sunce, zemlja i nebo. Duje je netko tko mi je sve u životu, njega najviše poštujem, cijenim i volim. Ne samo da ću sa njim provesti život nego ćemo i u drugome životu biti skupa - kaže Gianna.