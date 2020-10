Gibonni mu je hit napisao prije nego se ohladila kava, a TBF je preko Dine 'upao' na prvu gažu

Serijal 'A Porina dobiva...' krenuo je s prikazivanjem prije dva tjedna. Nakon filma o Vici Vukovu, zatim Miljenku Prohaski, red je došao na Dinu Dvornika.

<p>Prvi službeni nastup imao je na Zagrebačkom festivalu 1988. s pjesmom Tebi pripadam za koju je dobio nagradu stručnog žirija za najbolju skladbu i debitanta godine. Sve ostalo je, kako je običaj reći, povijest. <strong>Dino Dvornik</strong>, vječni dječak zaigranog, veselog i potpuno iskrenog duha priređivao je kroz svoj život brojne glazbene i scenske spektakle. Redovito je bio ispred vremena i mnogi ga nisu uvijek razumjeli. Nekad je za razumijevanje (ili poticanje nerazumijevanja) bio potreban i izlazak na pozornicu iz – lijesa. Ništa kontra Splita dovela je do – ništa kontra Dina zauvijek kod cijele nacije, a i šire.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Kad odu veliki, uvijek je teško. A kad je otišao Dino, bilo je posebno teško. Bio je premlad za odlazak i svi su imali osjećaj da još nije ispričao sve što je trebao. Međutim, ono što je ostavio iza sebe govori još uvijek. Ove godine napustio nas je i njegov prijatelj i suradnik, također veliki Rajko Dujmić. Upravo Rajkove snimke kako govori o Dinu moći ćemo vidjeti u dokumentarnom filmu koji se prikazuje ovu nedjelju, 11. listopada na Prvom programu HTV-a u 20:10h.</p><p>Treći po redu dokumentarac iz serijala „A Porina dobiva...“ posvećen je dobitniku Porina za životno djelo, kralju funka, čovjeku neviđeno talentiranom za ritam – Dinu Dvorniku. O njemu smo znali, čini se, gotovo sve jer je malo toga o sebi krio, a to je svakako vrlina velikih. Ipak, postoje detalji, situacije, dogodovštine koje znaju samo oni koje je svakodnevno sretao. Supruga Danijela, kći Ella, brat Dean, kolege i prijatelji Gibonni i Neno Belan.. svi oni podijelili su s nama svoje priče o Dinu i stvaranju njegove glazbe.</p><p>Vrućeg ljetnog dana u Splitu sreli su se pored trafike i prije nego se ohladila turska kava koju im je skuhala Dinova mama, Gibonni je napisao tekst za hit Zašto praviš slona od mene. Samo jedan od zanimljivih detalja s kraja osamdesetih kad su oni koju su tada bili „klinci“ danas uzor nekoj novoj djeci. Još jedan od detalja koji otkriva dokumentarac u produkciji Unison Pro, redatelja Tonija Volarića je i taj kako su zapravo dečki iz T.B.F.-a sreli Lukya i Dina i tako „upali“ na svoj prvi nastup kao predgrupa.</p><p>Snimka Danijele Dvornik kako preuzima nagradu za životno djelo umjesto Dina jedna je od najemotivnijih snimki s Porina jer je, kako kaže, zamišljala da sjedi u publici dok Dino preuzima nagradu na pozornici. Tuga u očima kolega glazbenika u dvorani jasno govori o respektu ali i emociji koju su imali prema njemu kao čovjeku i prema njegovoj glazbi. A o tome kako je Dino shvaćao glazbu možda najbolje u filmu govori poznati splitski skladatelj i producent Nenad Vilović koji kaže da bi ga pustio da sam programira dok bi on radio u drugoj prostoriji te otkriva što se događalo u studiju kad je Dino napravio glazbu za svoj hit Zašto praviš slona od mene. Ovu nedjelju je zaista jedina opcija rezervirati termin od 20:10-21:00h, upaliti HTV1 i utonuti u svijet najboljeg ritma, ritma Dine Dvornika. </p><p>Serijal „A Porina dobiva...“ krenuo je s prikazivanjem prije dva tjedna. Nakon filma o Vici Vukovu, zatim Miljenku Prohaski, red je došao na Dina. Dokumentarnih filmova u serijalu je ukupno 12, a dobitnici Porina za životno djelo o kojima je do sada snimljen film i koje ćemo imati priliku gledati idućih tjedana su: Arsen Dedić, Boško Petrović, Dunja Vejzović, Đorđe Novković, Ivo Robić, Kvartet 4M, Oliver Dragojević, Ruža Pospiš Baldani i Zdenko Runjić. Autorski tim dokumentarnog filma o Dinu Dvorniku čine scenarist i redatelj Toni Volarić, snimatelji Vjeran Hrpka i Domagoj Lozina i tonski snimatelj Silvio Mojaš. Producent je Davor Drezga (Unison Pro d.o.o.), urednica Lejdi Oreb (HTV).</p>