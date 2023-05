Gibonni o kritikama: 'Neka mi zamjeraju, što sad? Ako to što ja jesam nekom smeta, meni paše'

Kad staneš pred mikrofon vrlo je važno koju si poruku poslao jer to nije samo zabava. Često smo spremni reći da je, ali nije, rekao je glazbenik Gibonni (54) za Slobodnu Dalmaciju u intervjuu na dan masakra koji se dogodio u beogradskoj osnovnoj školi. Zbog te tragedije, intervju su objavili nekoliko dana kasnije, u ponedjeljak.

- Malo je pjesama u kojima se danas spominju riječi kao što su 'zahvalan', 'oprosti', 'pomirit', 'toleranca' - rekao je pjevač prisjećajući se nedavnih koncerata u Areni.

Gibonni je imao koncert 8. i 10. ožujka kojima je obilježio 35 godina karijere. Na pitanje kako se osjeća s obzirom na to da su mu mnogi zamjerili što je previše 'omekšao', pjevač je odgovorio:

- Neka zamjeraju, pa što ću im ja? Mislim da se jednom moraš sresti sam sa sobom. U jednom trenutku, nakon naslanjanja na neke uzore, prođe neko vrijeme i sretneš se sa sobom. Trebaš sebe upoznati da se onda zapitaš je li to što radiš 'wannabe' ili si to stvarno ti. Ja sam se oslobodio neke svoje prtljage. Ako to što ja jesam nekom smeta, meni je prihvatljivo - rekao je.

Podsjetimo, Gibonni je nedavno u intervjuu za emisiju ‘Vidljivi tragovi’ rekao kako se ne može odlučiti za najbolju pjesmu, a sebe je opisao sljedećim riječima:

- Mislim za sebe da sam možda osoba, jednostavan u smislu za komunikaciju, platim parking palcem kao i svi ljudi. Ne volim o sebi razmišljati i pričati. Jedan taj svijet u meni iz kojega pišem, nije to jedan osjećaj, puno je stvari: osjećaš tugu, čežnju, razočarenje, budeš očaran. To je lepeza osjećaja. Ne mogu moje pjesme biti u jednom raspoloženju, kad moj život nije u jednom raspoloženju - otkrio je.

