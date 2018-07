Gibo: Oliveru nikad niti jedna rečenica nije počinjala s 'ja'

Bio je pjevač koji je pjesmu donio na taj način da svi govore 'Oliverove pjesme'. Toliko je bio sugestivan da je mogao pjesmu posvojiti. To više nije bila moja pjesma, ili pjesma pokojnog Zdenka Runjića nego njegova, rekao je Zlatan Stipišić Gibonni (49).

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1200771 / ]

Neutješni Oliverov prijatelj dodao je da je velika stvar biti toliko uvjerljiv da pjesmu doneseš kao svoju. Taj izbor, kaže, koji je Oliver sebi odabrao da budu njegove pjesme čini najvažniji dio naše glazbe.

- Sigurno ima barem 40 fantastičnih. Jako puno ih je meni dragih, a najdraže su mi iz faze kad je bio hrabar. Za to ga je publika uvijek nagradila. S pjesmama poput „Galeb i ja“, „Magdalena“, „Podsjeti me što to bješe ljubav“. „Galeb“ nema refren, ni u jednom trenutku ništa se ne ponavlja. Nema refrena za kojeg ćeš se uhvatiti, priča ide od 'a' do 'b', i ako nisi sve odslušao, ne znaš o čemu je riječ - priča Gibo.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Najbolju pjesmaricu ovih prostora, govori, imaju „Bijelo dugme“ i Oliver. Mogao mu je prijatelj napraviti dva koncerta za redom a da ne ponovi ni jednu pjesmu i da bude senzacionalno. A o Oliveru kao prijatelju i suradniku kaže: To je isto!

- Bio je jako jednostavan, nikad ništa nije komplicirao. Imao je osobinu koju nikad nisam sreo, a to je da mu ni jedna rečenica nije počinjala s 'ja'. Nikad nije rekao da je imao super koncert nego 'imali smo koncert, tamo je bilo super, publika je super pjevala'. Spomenuo bi i tko je bio gost ali nije stavljao sebe u prvi plan. Kao da je to bio koncert na kojemu je on bio inspicijent. Kao da nismo došli radi njega a u stvari smo svi tamo radi njega. Nema on ego, taštinu, to kod njega živi na nekoj drugoj adresi. Njegov opus je puno važniji nego što smo mu dali do znanja – tužan je Gibonni.