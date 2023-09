Gibonni otkrio: Dva puta su me operirali i spajali na infuziju...

Sinoć u Zagrebu oftalmološka klinika Svjetlost proslavila je 25. rođendan. Na zabavu došle su brojne zvijezde iz političkih, poslovnih i estradnih krugova, a među njima su bili Petar Grašo, Gibonni, Doris Dragović, Tereza Kesovija...

- Dva puta su me operirali i spajali na infuziju, dvije boce po 45 minuta. Ja kažem 'Kako ću zapaliti cigaretu, kako ću izdržati?'. Ali onda su me doveli lijepo u jednu kancelariju, koju sam ja odmah prozvao 'backstage', i u 'backstageu' su mi organizirali kavu, pepeljaru i infuziju - rekao je Gibonni o oftalmološkoj klinici te dodao kako su za njega to idealni uvjeti.

Pohvalio je doktora Gabrića i poručio da je svjestan kako je teško biti 'glava firme'.

Svoje iskustvo je opisao i Petar Grašo koji je otkrio da je prije nekoliko godina njegov otac imao ozbiljan problem s okom.

- Praktički je oslijepio preko noći, a drugo mu je već jako oštećeno od dijabetesa - poručio je Grašo.

- Preko noći se probudio slijep, snužden i nije znao što se događa - rekao je Grašo te dodao kako je nazvao doktora Gabrića koji je odmah reagirao.

- Mome ocu je preko noći doslovno spasio oko. Moj otac danas vidi. Što kazati? Kad ti netko spasi vid, dužnik si mu do kraja života - poručio je Grašo.

Na proslavi 25. rođendana klinike Svjetlost nastupila je pjevačka diva Tereza Kesovija koja je okupljene dirnula svojim izvedbama.

