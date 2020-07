Istaknula je kako joj je \u017eao \u0161to je ovakva situacija i \u0161to glazbenici ne mogu nastupati, ali barem je njezin partner cijelo vrijeme bio uz nju.\u00a0O trudno\u0107i nije puno govorila pa su se njeni pratitelji zabrinuli. Osim toga, trudna je ve\u0107 nekoliko mjeseci, a trbu\u0161\u010di\u0107 jo\u0161 nisu vidjeli pa su po\u010dele i razne \u0161pekulacije, ali sada su dobili \u0161to su htjeli. Ovih se dana Gigi javila putem Instagram livea, otkop\u010dala pid\u017eamu koju je u tom trenutku nosila i pokazala trbuh.\u00a0

Gigi pokazala trudnički trbuščić: Skrivala sam ga, čekamo curicu

<p>Manekenka <strong>Gigi Hadid</strong> (25) i njezin partner <strong>Zayn Malik</strong> (27) očekuju prvo dijete. Otkrili su i spol pa je tako javnosti poznato da bi im uskoro trebala stići djevojčica. Zbog pandemije korona virusa u travnju i svibnju bila je u izolaciji s obitelji na farmi u Pennsylvaniji, a s njom je bio i Zayn. Izgleda kako su i sada ondje te da uživaju u boravku u prirodi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Gigi pokazala trbuščić i pričala o prinovi</strong></p><p>Istaknula je kako joj je žao što je ovakva situacija i što glazbenici ne mogu nastupati, ali barem je njezin partner cijelo vrijeme bio uz nju. O trudnoći nije puno govorila pa su se njeni pratitelji zabrinuli. Osim toga, trudna je već nekoliko mjeseci, a trbuščić još nisu vidjeli pa su počele i razne špekulacije, ali sada su dobili što su htjeli. Ovih se dana Gigi javila putem Instagram livea, otkopčala pidžamu koju je u tom trenutku nosila i pokazala trbuh. </p><p>- Evo mog trbuha - rekla je manekenka i okrenula se s boka kako bi ga svi vidjeli. Našalila se i kako joj je bilo smiješno čuti da ga skriva, a samo se radilo o tome da je mislila kako postoje puno važnije stvari u svijetu od njene trudnoće. </p><p>- To je razlog zašto sam šutjela o trudnoći. Mislim da to nije nešto prebitno, pa sam sve dijelila samo s mojoj obitelji i prijateljima. Očito je da je mnogo ljudi izgubilo život zbog korone. Onda smo zagovarali 'Black Lives Matter' pokret i mislim da bi se u medijima o takvim stvarima trebalo govoriti - rekla je Gigi i dodatno pojasnila zašto nije bila aktivna na društvenim mrežama u početku trudnoće: </p><p>- Nisam se htjela brinuti oko toga da svaki dan tijekom trudnoće moram biti slatka i dobro izgledati ili objaviti nešto.</p><p>Ranije je otkrila da u trudnoći najčešće jede razna peciva pa joj članovi obitelji svakodnevno moraju osigurati poslastice iz njene omiljene pekare, što je prije nekoliko mjeseci bilo poprilično komplicirano zbog virusa.</p><p>Gigina majka <strong>Yolanda </strong>(56) sretna je što će postati baka djevojčice, a navodno prinova stiže u rujnu. </p><p>- Još uvijek sam šokirana što je naša mala tajna stigla do novina. No, naravno da sam uzbuđena što ću postati baka. Osjećam kako je cijela obitelj blagoslovljena nakon ove vijesti - rekla je.</p>