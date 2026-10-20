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BONNIE WRIGHT

Ginny iz Harryja Pottera rodila drugo dijete! Otkrila je i ime...

Piše Maša Mai Čigir,
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Ginny iz Harryja Pottera rodila drugo dijete! Otkrila je i ime...
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Foto: Instagram/Ida Solbakken
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Glumica iz serijala o Harryju Potteru objavila je da im je stigla prinova, a otkrila je i kako je rodila kod kuće

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Bonnie Wright, glumica koja je u filmskom serijalu o Harryju Potteru utjelovila Ginny Weasley, dobila je drugo dijete sa suprugom Andrewom Lococom. Vijest je u subotu objavila na Instagramu, gdje je podijelila fotografije novorođenog sina i obitelji. Dječak se zove Aster Sky Wright Lococo, a rođen je kod kuće 28. rujna.

- Upoznajte našeg sina Astera Skyja Wrighta Lococa, rođenog kod kuće 28. rujna. Ime je dobio po cvijetu u obliku zvijezde. Našeg malog zvjezdana njegova je obitelj obasula ljubavlju, a posebno stariji brat Elio. Hvala svemiru na mom voljenom čoporu dječaka - napisala je glumica na Instagramu.

Wright je objavila i fotografiju na kojoj leži u krevetu s novorođenčetom na prsima te snimke supruga i starijeg sina uz novog člana obitelji. Objavu je podijelila sa svojih 3,7 milijuna pratitelja, a brojni su joj korisnici čestitali.

Foto: Instagram/Ida Solbakken

Glumački je debitirala s devet godina u filmu Harry Potter i Kamen mudraca, a u serijalu je nastupila u svih osam filmova. Nakon uloge Harryjeve ljubavi posvetila se manjim i nezavisnim filmskim projektima te kazalištu. Osnovala je nezavisnu produkcijsku kuću BonBonLumiere i radila s organizacijama Greenpeace i Rainforest Alliance.

GLUMICA BONNIE WRIGHT Zvijezda Harryja Pottera rodila kod kuće uz supruga i doktora: 'Još jedan Weasley?! Čestitamo'
Zvijezda Harryja Pottera rodila kod kuće uz supruga i doktora: 'Još jedan Weasley?! Čestitamo'
Foto: IMDB

Wright je vezu s Lococom objavila na društvenim mrežama u rujnu 2020., a vjenčali su se dvije godine poslije. Njihovo prvo dijete, Elio Ocean Wright Lococo, rođeno je 2023. godine.

*uz korištenje AI-ja

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