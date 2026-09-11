Gisele Bundchen priznala kako je roditi s 44: 'Pravi je dar...'

Gisele Bündchen (46) pružila je obožavateljima rijedak uvid u svoj privatni život govoreći o tome kako je roditi dijete u četrdesetima. Bivša Victorijina anđelica svoje je treće dijete, dječaka, dobila sa suprugom Joaquimom Valenteom (38) kada je imala 44 godine.

- Imati dijete u ovom razdoblju svog života pravi je dar jer se sada nalazim na jednom drugačijem mjestu. Više nemam što dokazivati. Iskreno, više mi to uopće nije važno. Osjećam da sama mogu birati kako želim živjeti svoj život - kazala je manekenka za časopis i-D. Bündchen, koja s bivšim suprugom Tomom Bradyjem (49) ima sina Benjamina (16) i kćer Vivian (13), rekla je da odbija '99 posto' poslovnih ponuda kako bi obitelj stavila na prvo mjesto.

- Kad sve stavim na vagu, pitam se: ‘Hoću li propustiti odbojkašku utakmicu svoje kćeri? Hoću li propustiti odlazak u park sa svojim sinom? Hoću li propustiti nastup svog sina, DJ-a?' - kazala je manekenka i dodala da se njen pogled na uspjeh promijenio.

- Neki kažu da su uspjeh moć, novac, slava i još više svega. Neki kažu da je uspjeh moći provoditi vrijeme s djecom, imati hranu na stolu, imati dom u kojem živite, imati sjajne odnose i zapravo uživati u svakom danu. Iskreno, meni je to puno veći uspjeh od svega ostalog. Na svakoj je osobi da definira što je uspjeh, jer kada sam bila u dvadesetima, uspjeh je za mene značio nešto drukčije nego danas - objasnila je Gisele koja je svoje treće dijete, prvo s Valentom, dobila početkom 2025. godine. U prosincu ist godine par se vjenčao nakon gotovo dvije godine veze, a tri godine od njenog razlaza s Bradyjem, piše Daily Mail.

The Metropolitan Museum of Art Costume Institute Benefit Gala - New York | Foto: XPX/Press Association/PIXSELL

Bündchen i Valente prvi su se put upoznali u prosincu 2021., kada su ona i njezina djeca počeli trenirati u Valenteovoj akademiji brazilskog jiu-jitsua.

- Ovo je prvi put da sam s nekim tko mi je prvo bio prijatelj. To je vrlo drukčije. Vrlo je iskreno i vrlo transparentno - kazala je Gisele za The New York Times.

