Obavijesti

Show

Komentari 0
NI PREDBRAČNI NIJE POMOGAO

Obitelj Gisele Bundchen nije baš sretna zbog njenog braka: 'On nema love, vjenčanje je greška'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
Obitelj Gisele Bundchen nije baš sretna zbog njenog braka: 'On nema love, vjenčanje je greška'
5
Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

U veljači prošle godine slavna je Gisele Bundchen dobila dijete s instruktorom jiu-jitsua. U studenom su se i oženili, no njezina obitelj nije sretna zbog toga. Savjetovali su da radije samo žive zajedno...

Admiral

Gisele Bundchen, slavna manekenka, nedavno se udala za instruktora jiu-jitsa Joaquima Valentea, s kojime je dobila i dijete. Iako se radi o lijepoj vijesti za par, njezina obitelj navodno nije baš sretna zbog toga. Kako je rekao izvor za Page Six, Giselina obitelj je zabrinuta obzirom na to da ona vrijedi milijune, a Valente... baš i ne. 

SUDBONOSNO 'DA' Lijepa Gisele Bundchen se udala
Lijepa Gisele Bundchen se udala

- Upozorili su je da je pogreška udati se muškarca koji nema love - rekao je izvor. Iako Valente nije baš muškarac s 'običnim prihodima', već posjeduje svoju akademiju u Miamiju i radi sa zvijezdama zajedno sa svojom braćom, Giselina obitelj istaknula je kako je ona ipak nešto 'viši rang'. Prema podacima stranice Celebrity Net Worth, njezino bogatstvo procjenjuje se na 400 milijuna dolara. 

Foto: CAMA, VAEM, SXAC

- Obitelj joj je savjetovala da naprosto samo žive zajedno. No Valente je vršio pritisak, a Gisele je ipak tradicionalna i smatrala je da je u redu da se ožene obzirom da imaju dijete zajedno - objasnio je izvor. 

Dijete su dobili u veljači prošle godine, a u studenom su se oženili. Valente je, rekao je izvor, bio oduševljen time što su rekli sudbonosno 'da'. 

KRV NIJE VODA FOTO Koja je bolja? Ove zvijezde imaju manje poznate, ali jednako atraktivne sestre
FOTO Koja je bolja? Ove zvijezde imaju manje poznate, ali jednako atraktivne sestre

Page Six doznaje i kako postoji predbračni ugovor između njih dvoje, no da Giselina obitelj njime nije zadovoljna. 'Postoje neke rupe u njemu. Ako se razvedu, on će biti financijski pokriven', navodi izvor. 

Gisele je jako bliska sa svojom obitelji. Za People je 2023. godine rekla kako joj oni znače 'sve na svijetu', a da je sa svojih pet sestara u odličnim odnosima iako se 'ponekad ne slažu'. Njezina majka Vania preminula je u siječnju 2024. godine u dobi od 75 godina nakon borbe s rakom. 

The Metropolitan Museum of Art Costume Institute Benefit Gala - New York
The Metropolitan Museum of Art Costume Institute Benefit Gala - New York | Foto: XPX/Press Association/PIXSELL

Lijepa manekenka bila je u braku s Tomom Bradyjem do 2022. godine. Zajedno imaju sina Benjamina (16) i kćer Vivian (13). 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ella progovorila o mentalnom zdravlju i terapiji: 'Moj tata je imao bipolarni poremećaj'
SASVIM ISKRENO

Ella progovorila o mentalnom zdravlju i terapiji: 'Moj tata je imao bipolarni poremećaj'

U emotivnom videu kojeg je podijelila na Instagramu Ella Dvornik otvoreno progovara o izazovima mentalnog zdravlja i važnosti traženja pomoći onda kada je to potrebno
Knollica pokazala liniju u mini bikiniju, a ovako su je 'ulovili' prije nekoliko godina na plaži...
VELIKA RAZLIKA

Knollica pokazala liniju u mini bikiniju, a ovako su je 'ulovili' prije nekoliko godina na plaži...

Prije nekoliko godina fotografi su 'ulovili' jednu od najpoznatijih 'vatrenih' navijačica Ivanu Knoll na plažu. Fotografije su se bitno razlikovale od onih koje je objavljivala na mrežama. I ovih dana objavljuje 'vruće' fotke iz Meksika...
FOTO Žanamari pozirala u minici na snijegu: 'Naježila sam se...'
PODIGLA TEMPERATURU

FOTO Žanamari pozirala u minici na snijegu: 'Naježila sam se...'

Pjevačica je na društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj pozira usred snježne idile u oskudnom izdanju. Iako je na sebi imala jaknu, noge su joj bile potpuno gole

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026