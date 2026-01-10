Obitelj Gisele Bundchen nije baš sretna zbog njenog braka: 'On nema love, vjenčanje je greška'

Gisele Bundchen, slavna manekenka, nedavno se udala za instruktora jiu-jitsa Joaquima Valentea, s kojime je dobila i dijete. Iako se radi o lijepoj vijesti za par, njezina obitelj navodno nije baš sretna zbog toga. Kako je rekao izvor za Page Six, Giselina obitelj je zabrinuta obzirom na to da ona vrijedi milijune, a Valente... baš i ne.

- Upozorili su je da je pogreška udati se muškarca koji nema love - rekao je izvor. Iako Valente nije baš muškarac s 'običnim prihodima', već posjeduje svoju akademiju u Miamiju i radi sa zvijezdama zajedno sa svojom braćom, Giselina obitelj istaknula je kako je ona ipak nešto 'viši rang'. Prema podacima stranice Celebrity Net Worth, njezino bogatstvo procjenjuje se na 400 milijuna dolara.

- Obitelj joj je savjetovala da naprosto samo žive zajedno. No Valente je vršio pritisak, a Gisele je ipak tradicionalna i smatrala je da je u redu da se ožene obzirom da imaju dijete zajedno - objasnio je izvor.

Dijete su dobili u veljači prošle godine, a u studenom su se oženili. Valente je, rekao je izvor, bio oduševljen time što su rekli sudbonosno 'da'.

Page Six doznaje i kako postoji predbračni ugovor između njih dvoje, no da Giselina obitelj njime nije zadovoljna. 'Postoje neke rupe u njemu. Ako se razvedu, on će biti financijski pokriven', navodi izvor.

Gisele je jako bliska sa svojom obitelji. Za People je 2023. godine rekla kako joj oni znače 'sve na svijetu', a da je sa svojih pet sestara u odličnim odnosima iako se 'ponekad ne slažu'. Njezina majka Vania preminula je u siječnju 2024. godine u dobi od 75 godina nakon borbe s rakom.

Lijepa manekenka bila je u braku s Tomom Bradyjem do 2022. godine. Zajedno imaju sina Benjamina (16) i kćer Vivian (13).