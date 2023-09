Gisele Bündchen već je davno prestala pušiti, a otkriva: 'Dvije godine nisam okusila alkohol'

Slavna manekenka Gisele Bündchen (43) nikad nije krila da uživa u tjelovježbi, a odnedavno se posvetila i borilačkim sportovima i zdravoj prehrani. Uskoro izdaje i kuharicu, a jedna od većih promjena od mladih dana joj je bio prestanak pušenja te već dvije godine nije okusila ni kapljicu alkohola.

Foto: Instagram

- Svaki dan vježbam i meditiram. zahvalna sam na ovom tijelu, shvatila sam da je ono moj hram u kojem uživam. Zato se i budim u pet, te već 20 godina meditiram. Nisam pila alkohol duže od dvije godine i nevjerojatno je koliko se bolje osjećam - ispričala je, prenosi People.

Način života bitno joj se promijenio kroz godine, posebno otkako je postala majka, a u razgovoru je podijelila da je na te promjene utjecala borba s depresijom i anksioznošću s kojima se suočavala dok je bila mlađa.

- U svojim ranim 20-ima imala sam teške napadaje panike i depresiju. Kad si tinejdžer ili u 20-ima misliš da te ništa neće povrijediti, da možeš sve, da si superheroj. No, to baš nije tako. Vaše tijelo vam daje do znanja kada je dosta - objasnila je Bündchen i dodala da joj je pušenje i ispijanje kave i alkohola bitno utjecalo na mentalno zdravlje.

Ipak, nakon što je posjetila različite stručnjake za pomoć, manekenka se okrenula tradicionalnijem pristupu, pa sve zasluge pripisuje odgoju i bakinom znanju o prirodnim lijekovima koji su joj omogućili da se okrene 'biljkama kao svojoj ljekarni', umjesto lijekovima za depresiju i tjeskobu.