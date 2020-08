Gitara Jimmyja Hendrixa je na dražbi prodana za 1.370.000 kn

Vrijednost gitare procijenjena je na 50.000 dolara, no nakon aukcijskog nadmetanja dosegnula je cijenu od 216.000 dolara. Gitara je bila u Jimmyjevu vlasništvu dok je kratko nastupao s grupom Isley Brothers

<p>Gitara na kojoj je ranih šezdesetih svirao <strong>Jimmy Hendrix</strong> prodana je na dražbi za 216.000 dolara, odnosno oko 1.370.000 kuna, što je četiri puta više od početne cijene, piše Rolling Stone. Aukcijska kuća 'GWS Auctions' piše da je Hendrix na ovoj japanskoj električnoj gitari počeo svirati po izlasku iz vojske 1962.</p><p>Nakon što je napustio Fort Campbell, Jimmy se nakratko preselio u Clarksville u Tennesseeju. Ondje je svirao s <strong>Wilsonom Pickettom</strong>, <strong>Slimom Harpoom</strong>, <strong>Samom Cookeom</strong>, <strong>Ikeom</strong>,<strong> Tinom Turner</strong> i<strong> Jackiejem Wilsonom</strong> prije nego što se početkom 1964. preselio u njujorški Harlem, gdje je boravio do kraja 1966. svirajući na mjestima poput Cafe Wha i u klubu Cheetah, objavila je aukcijska kuća.</p><p>Gitara je bila u Jimmyjevu vlasništvu dok je kratko nastupao s grupom Isley Brothers i svojom rock grupom Jimmy James and the Blue Flames.</p><p>No kad je Hendrix iz SAD-a otputovao u Ujedinjeno Kraljevstvo gitaru je ostavio u New Yorku u stanu prijatelja <strong>Mikea Quashieja</strong>, koji je neposredno prije smrti zabilježio podatke o instrumentu.</p><p>Vrijednost gitare procijenjena je na 50.000 dolara, no nakon aukcijskog nadmetanja dosegnula je cijenu od 216.000 dolara. Na dražbi je za 22.500 dolara prodan i četrnaestokaratni zlatni prsten <strong>Elvisa Presleya</strong>, par ljubičastih čizama pjevača <strong>Princea</strong> za 13.000 dolara i jedna crna jakna <strong>Michaela Jacksona</strong> za 20.000 dolara.</p>