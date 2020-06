Gitara Kurta Cobaina prodana je na dražbi za 6 milijuna dolara

Akustična gitara koju je frontman Nirvane Kurt Cobain svirao na nezaboravnom koncertu iz serije 'MTV Unplugged', prodana je na dražbi što ju je organizirao kalifornijski Julien's Auctions, za 6.010.000 dolara

<p>Gitara Martin D-18E iz 1959. godine prodana je u sklopu dvodnevne aukcije "Music Icons" održane u petak i subotu, a Cobain ju je svirao na snimanju uživo za potrebe MTV-ja u studenome 1993., pet mjeseci prije smrti u travnju u dobi od 27 godina. </p><p>Na dražbi je ponuđena i pohabana crna vintage kutija s ljubičastom podstavom. U pretincu kutije su pretinac i kožnata vrećica u kojoj je lider Nirvane navodno držao heroin o kojem je bio ovisan zadnjih godina života.</p><p>Vrat gitare Cobain je ukrasio letkom albuma "Feel the Darkness", punk rock sastava Poison Idea iz 1992. godine kada je Nirvana bila s bandom na zajedničkoj turneji. </p><p>Na prodaji su se našle i druge memorabilije i instrumenti Nirvane, uključujući Fender Strat koji je Cobain koristio tijekom turneje "In Utero" 1994. godine te srebrna košulja koju je nosio u video spotu "Heart-Shaped Box".</p><p>Unplugged nastup Nirvane ostaje jedan od najpoznatijih nastupa sastava, dok je istoimeni album nadaleko cijenjen. </p><p>Album "MTV Unplugged in New York", na kojemu je najpopularnija izvedba bila Nirvanina obrada Bowiejeve "The Man Who Sold the World", objavljen je nakon Cobainove smrti. Dospio je na prvo mjesto američke top ljestvice i osvojio Grammy.</p><p>Dosadašnji svjetski rekord za gitaru prodanu na dražbi postavljen je u lipnju prošle godine kad je crni Fender Stratocaster Davida Gilmoura iz Pink Floyda prodan za 3,9 milijuna dolara.</p><p>Prošle je godine pulover, koji je Cobain nosio za vrijeme Unplugged izvedbe, Julien's Auctions prodao za rekordnih 334.000 dolara.</p>