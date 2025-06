Gitarist benda U2 The Edge je postao irski državljanin: 'Živim tu od svoje prve godine života'

David Howell Evans (63) rođen je u Essexu u Engleskoj. Roditelji su mu iz Walesa, ali se njegova obitelj preselila u Irsku kada je imao samo godinu dana. Irsko državljanstvo mu je dodijeljeno u ponedjeljak na svečanosti u Killarneyju, u okrugu Kerry. Oko 7500 ljudi službeno će postati irski državljani tijekom ponedjeljka i utorka.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Opisao je "nevjerojatno radostan događaj. Za sve nas, monumentalan dan", rekao je za RTE, noseći prepoznatljivu kapu, kao i značku irske zastave na reveru sakoa.

- Malo kasnim s papirologijom - živim u Irskoj otkad mi je bila jedna godina. Ne mogu biti ponosniji na svoju zemlju zbog svega što predstavlja i svega što radi. Trenutno pokazuje pravo vodstvo u svijetu i ovo nije moglo doći u boljem trenutku za mene - rekao je.

The Edge, gitarist U2-a, uključen je u bend od njegovog osnivanja u Dublinu krajem 1970-ih, osvojivši brojne glazbene nagrade.

U2 je također poznat po političkom angažmanu. Javno je govorio pjesmama poput „Sunday Bloody Sunday“ o pucanju britanskih vojnika na nenaoružane prosvjednike u Londonderryju 1972., „New Year's Day“ koja se povezala s poljskim pokretom Solidarnost i "Pride (In The Name Of Love)" u čast Martina Luthera Kinga. Skupina je također snažno podržala napore za mir u Sjevernoj Irskoj.