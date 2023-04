Giuliano je nakon vjenčanja završio u Remetincu: 'Pir je bio do 6, a ja sam u 7 bio u zatvoru'

Oženio sam se i odmah sam u zatvoru završio, prisjetio se splistski pjevač Giuliano (49) tijekom gostovanja u emisiji 'bravo! live'.

Iz svoje duge i bogate karijere Giuliano je izdvojio nekoliko zanimljivosti i otkrio kako je došlo do snimanja spota za pjesmu ''Bježi od mene'' koju Giuliano izvodi s kolegicom Vesnom Pisarović (45).

- To je znakovito, to smo snimali u Remetincu u nedjelju, jer je redatelj spota bio u zatvoru i onda smo morali snimati u zatvoru. Ja sam se u subotu ženio. Bio sam umoran, ja sam završio svoj pir u 6 ujutro, u 7 sam bio u avionu da bi došao snimati - jer morali smo baš taj dan - rekao je pjevač.

Giuliano i plesna pedagoginja Kristina u braku su 20 godina.

- I meni 20 godina zvuči 'vauu', pomislim: 'Kud je prije prošlo! - rekao nam je pjevač lani.

No, plesao je Giuliano doslovce po rubu.

- Jedan spot snimao sam na visini od 115 metara na zgradi, bez zaštitne ograde – dok puše bura... Ilegalno sam snima spot u Rimskom koloseumu, ja sam mislio da je sve dogovoreno da imamo dozvolu, ali možeš mislit...bilo je šuljanja... - prisjetio se.

Giuliano je na hrvatskoj glazbenoj sceni prisutan više od dvadeset godina. Karijeru je započinjao u splitskim sastavima - Kleopatra, Zippo, Apokalipsa i Feeling, no ipak se odlučio za solo vode.

Gitaru je Giuliano naučio svirati u ljeto, nakon završenog osmog razreda osnovne škole i to kako bi mogao zabavljati društvo na maturalcu.

- Oliver Dragojević, sve što znam o glazbi naučio sam od njega i to još kao ‘mulac’. Što se tiče stranih izvođača obožavam Led Zeppelin, no frontmen grupe Whitesnakesa - David Coverdale me najviše inspirira - otkrio je glazbene uzore.

Osim pjevanja, Giuliano voli i glumu, kojom se povremeno bavi. No, splitski slavuj postao je i radijski voditelj na Radio Dalmaciji, gdje jednom na tjedan ima svoj večernji show.

- Svim svojim gostima dajem savjet da se ponašaju kao da su došli kod mene doma na privatno druženje - rekao je.

