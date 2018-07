Glas ožalošćenih obožavatelja: 'Ostat ćeš s nama u stihovima'

Tražiti njegovu najljepšu pjesmu je nemoguće jer svaka ima svoju težinu, svoju emociju... Svaka nas je njegova pjesma ponekad vodila kroz život. Tako je odlazak legendarnog Olivera Dragojevića komentirao jedan od naših čitatelja, firefox_1. I bio je u pravu.

Ljudi koji danas imaju svoju odraslu djecu bili su djeca kad su pjevali vesele stihove “Nadaline”. Oliver nije bio omiljeni pjevač čakavskog narječja, Dalmacije. Njegov iskren nastup, emocije u pjesmama i jednostavnost odavno su probile lokalne granice. Bio je omiljen u cijeloj Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji... Ljudi su odrastali uz njegove pjesme, radovali se, tugovali, uživali u melankoličnim, ali tako životnim stihovima i melodijama. Oliverova izvbedba pjesme “Oprosti mi, pape”, možda najbolje pjeva o mijenama čovjeka jer, kako su govorili naši stari: “Sine, ja sam tvoje godine prošao, a ti moje još nisi”.

- Mislim da ne postoji osoba u Hrvatskoj koja ne zna barem jednu Oliverovu pjesmu, pa makar ga i ne slušali. Neka mu je laka zemlja - oprostio se naš čitatelj Zagreb123_2 od starog, jednostavnog Morskog vuka. Adio!

- Otišao je veći od najvećih, ali dok god ima nas koji slušamo njegove divne pjesme, on će vječno živjeti u našim srcima. - kaže Danijela Dropulić Čavala.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

- Hvala za kantune, lancune, bokune, skale i skalinade, počivaj u miru legendo - i slavonski bećar zahvalan je Oliveru na pjesmama koje je im pjevao i ostavio da ih dalje pjevaju.

- Svaka pjesma jedna skala, svaka skala jedna nada i tako to ide do zadnje skaline. On je u dvije riječi sve objasnio. Sve je u jednostavnosti, kakav je on i bio - BarunMunchausen o ljepoti njegovih izvedbi.

- Zatvoriš oči, slušaš njegove divne pjesme, probaš osjetiti more i kriku galebova. Nema ga, nažalost, više, ali ipak ostaje zauvijek za sve generaciji - čitatelj Jadranko o Oliveroj ostavštini.

- Hvala ti za sve lijepe pjesme uz koje smo se voljeli i rastajali, hvala ti na tvojoj duhovitosti koju si uvijek pokazivao i velikim i malim ljudima, na tvojoj jednostavnosti... Hvala ti! - i Minaja su njegove pjesme pratile kroz život.

- Napustio nas je veliki čovjek koji će ostati jedan od nas. Ne sumnjam da će ga svi ispratiti u vječnu luku. Mirno spavaj... - čitatelj Nestimene ganut je njegovom smrću.

- Oliver dragojević bio je duhovit, srdačan, jednostavan, drag i u pravom smislu riječi - dobar! Nezamislivo je da ga više nema. Svaka pjesma nas podsjeća na ljubav... - Jelena Holweck o svojem omiljenom pjevaču.

- Kroz svako razdoblje mojeg života utkane su Olijeve pjesme. Teško je izdvojiti posebnu. Posebno me raduje što i moja djeca vole čuti Olivera. Živjet će u srcima... - Ljiljana Krajnc o Oliverovu djelu.

- U kafiću u kojem sam radio naručio je - Calzone. I rekao: ‘Judi moji, nemojte me tovarit, molin vas! A di ću leć na šugaman na Bačvicama taki debel’ - Ante 50 prisjetio se oliverove jednostavnosti te mu zahvalio na jednostavnosti i ljudskosti.