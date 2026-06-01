uz pratnju Zagrebačke filharmonije

Glazbene legende oživjele duh stare zagrebačke šansone

Na pozornici su se tijekom večeri izmjenjivali Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar, Drago Diklić, Renata Sabljak, Dražen Bratulić, Valentina Fijačko Kobić

Povodom Dana grada Zagreba, u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog sinoć je održan koncert 'To je moj Zagreb', svečani glazbeni hommage hrvatskoj metropoli. Uz Zagrebačku filharmoniju pod ravnanjem maestra Alana Bjelinskog, publika je uživala u večeri posvećenoj pjesmama koje su desetljećima oblikovale glazbeni identitet Zagreba. Na pozornici su se tijekom večeri izmjenjivali Zdenka Kovačiček, Lado Leskovar, Drago Diklić, Renata Sabljak, Dražen Bratulić, Valentina Fijačko Kobić

Producent koncerta bio je Tomislav Kašljević, koji je osmislio program kao glazbenu posvetu gradu i njegovoj bogatoj umjetničkoj baštini. Večer je otvorena instrumentalnom izvedbom 'Pjesme Zagrebu', nakon čega je uslijedio niz skladbi koje su publiku provele kroz različita razdoblja zagrebačke glazbene povijesti. 

Jedan od najupečatljivijih i najemotivnijih trenutaka večeri pripao je Ladi Leskovaru. Izvodeći 'Potraži me u predgrađu', pjesmu s kojom je svojedobno ostvario jedan od najvećih uspjeha svoje karijere, vratio je publiku desetljećima unatrag, u vrijeme kada su zagrebačke šansone punile radijske etere i festivalske pozornice. Njegova interpretacija izazvala je posebno snažne emocije među publikom, koja ga je nagradila jednim od najdužih aplauza.

Poseban trenutak pripao je i Zdenki Kovačiček, koja je maestralo izvela 'Milioner' i 'Ostavi malo mjesta za mene', a velike simpatije publike osvojio je i legendarni Drago Diklić, ne samo svojim izvedbama 'Zagreb Zagreb', 'Vse bum zapil' i 'Zagreb je najljepši grad', nego i šarmom i duhovitim komentarima kojima je nasmijao dvoranu. 

Kazališna umjetnica i pjevačica Renata Sabljak, zajedno s opernom prvakinjom Valentinom Fijačko Kobić te glumcem Draženom Bratulićem, donijela je poseban koloritet programu. Renata Sabljak dojmljivo je interpretirala 'Golubove', 'Tebi grade moj' i 'Serbus Zagreb', Valentina Fijačko Kobić unijela je eleganciju i vokalnu raskoš u pjesme 'Noćas' i 'Ja ljubim', dok je Dražen Bratulić kroz 'Zbog čega te volim', 'Bicikl', 'Trešnjevačku baladu' i 'Prolazi sve' oživio atmosferu starog Zagreba i njegovih kvartova. 

Završnica koncerta donijela je instrumentalnu izvedbu 'Svjetla moga grada', nakon koje je uslijedio snažan i dugotrajan pljesak. Publika je izvođače i orkestar ispratila na nogama, potvrđujući kako su pjesme o Zagrebu i dalje jednako snažne i dirljive kao i u vrijeme kada su nastale.

