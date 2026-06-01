Pero Galić za 24sata o novom sastavu Opće opasnosti: 'Bez Žiže to više nije ista Opća'

Nakon duže stanke bend Opća opasnost u subotu je u zagrebačkom Hard placeu predstavila novi singl 'Nebo iznad nas' i službeno otvorila novo poglavlje karijere u potpuno novom sastavu. U zagrebačkom Hard Placeu okupili su se prijatelji benda, suradnici i kolege glazbenici, a emocije nisu skrivali ni članovi Divljih jagoda, Teške industrije, Zabranjenog pušenja, Jelusicka i Hard Timea koji su došli podržati bend nakon jednog od najtežih razdoblja u njegovoj povijesti.

Ipak, mnogi su primijetili i dva velika izostanka - dugogodišnjeg frontmena Peru Galića i klavijaturista Branimira Jovanovca Banija, koji su nakon smrti osnivača Slavena Živanovića Žiže napustili bend i krenuli svojim glazbenim putevima. Novi sastav nije htio komentirati bivši frontmen Pero Galić, koji je kratko poručio:

- To je tema o kojoj još uvijek ne želim pričati i ne znam što bih zapravo rekao. Mogu samo reći da za mene bend pod tim imenom, bez Žiže, nije i ne može biti isti ili ti Opća opasnost. No neka dečki rade - rekao nam je Galić, koji je trenutno okupiran radom na novom albumu.

Zagreb: Frontmen Opće opasnosti Pero Galić | Foto: Igor Soban/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Nakon što je nedavno objavio singl 'Jedina', Pero u studiju radi na novim pjesmama koje bi se na albumu trebale naći već ove jeseni.

- Da, nova pjesma je vani i sretan sam što je pronašla put kod publike koja ju je jako dobro prihvatila. Nadam se da će tako biti i albumom na kojem radim s dugogodišnjim suradnikom i prijateljem Mariom Vestićem. Stvaramo novu glazbu, utančavamo pregovore s Croatia Recordsom i veselim se novim gažama - kaže Pero, koji na koncertima i dalje izvodi i pjesme Opće opasnosti, koje su, smatra, njegove.

Razlozi razlaza nikada nisu do kraja javno objašnjeni, no izvori bliski bendu tvrde kako odlazak nije bio nimalo bezbolan. Navodno su među članovima postojala različita razmišljanja o tome kako bi bend trebao izgledati nakon Žižine smrti, a neslaganja su se, prema pričama iz glazbenih krugova, odnosila i na budući smjer benda te korištenje imena Opća opasnost.

'Bez Žiže to više nije ista Opća'

Podsjetimo, nakon Žižine smrti, Opća opasnost objavila je povlačenje sa scene, a ubrzo nakon toga Galić je otkrio da odlazi u solo vode. Tada je prvi put javno progovorio o problemima unutar benda i natuknuo da postoji spor oko imena.

- Nije se moglo posložiti da se nastavi, a neće se zvati Opća. Pa ne možemo se zvati Opća opasnost jer teško je ovo izgovoriti, ali evo moram i to jednom reći - ne smijemo koristiti ime Opća opasnost zbog inih razloga i o tome ćemo možda jednom - rekao je tada za In Magazin.

Foto: PROMO

Nakon njegovih izjava javno se oglasila Žižina udovica Tanja Živanović, koja je demantirala njegove tvrdnje i otkrila da bend nije ugašen, već da je Galić samovoljno otišao.

- Dragi fanovi! Kako informacije u medijima izmiču kontroli o Općoj Opasnosti, vrijeme je da se demantira i objavi što se događa. Opća Opasnost se nije ugasila. Vokal Opće Opasnosti samovoljno je napustio bend i samim tim više nije član benda. Žiža je osnovao bend, a desna ruka mu je bio Igor. Prvi vokal u bendu je bio jedan naš poznati glumac. Tako da priča o suosnivaču nema smisla - napisala je tada Tanja.

Otkrila je i da je upravo ona vlasnica intelektualnog prava na ime benda.

- Da, ja imam Intelektualno vlasništvo nad imenom i žigom Opće Opasnosti, što vokalu nije odgovaralo da upravlja bendom. Ne dozvoljavam da neko preko nečijeg teškog truda sve polako uništi - poručila je tada.

Unatoč svemu, preostali članovi benda odlučili su nastaviti dalje pod istim imenom, a sinoćnjim predstavljanjem novog singla pokazali su da Opća opasnost kreće u novo poglavlje.