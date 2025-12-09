Obavijesti

MLADI FENOMEN

Glazbeni duo koji svi čekaju: Odin Sokač (17) predgrupa je Norvežaninu Ottu Junioru

Foto: promo

Odin i Otto kreću na posebnu glazbenu avanturu, pretvarajući prosinac u mjesec pun emocija, improvizacije i vrhunskih izvedbi koje će razveseliti domaće ljubitelje bluesa

U mjesecu koji već po tradiciji spaja ljude i donosi toplinu, mladi hrvatski blues gitarist Odin Sokač odlučio je dodati još jednu notu blagdanskom raspoloženju — onu glazbenu. Sa samo 17 godina ovaj iznimno talentirani glazbenik već gradi međunarodnu priču, a u prosincu poklanja publici mini turneju kroz pet hrvatskih gradova, i to kao predgrupa svom norveškom prijatelju Ottu Junioru - mladom i talentiranom gitaristu bluesa i blues-rocka.

Foto: promo

Otto, baš kao i Odin, već uživa poštovanje glazbenih veterana, iza sebe ima međunarodne nastupe i snažnu poziciju na norveškoj blues sceni, zbog čega je ime na koje svakako treba obratiti pažnju — i kod kuće i na svjetskoj pozornici. Od Svetog Martina na Muri do obale i natrag u Zagreb, Odin S & i njegov bend Goosebumps zajedno će s Ottom tijekom šest večeri unijeti dašak američkog bluesa u domaće blagdanske ulice i klubove. Turneja stiže nakon niza suradnji s glazbenicima iz SAD-a i Europe, a za mnoge će ovo biti prilika da ga čuju uživo na intimnijim, toplim pozornicama — baš onakvima kakve prosinac voli.

Foto: promo


- Blagdani su vrijeme zajedništva, a meni je najljepši način da to podijelim kroz glazbu. Svaki nastup na ovoj turneji bit će poseban, pun emocije i improvizacije — baš onako kako blues i treba zvučati - kaže Odin.

Odin S Goosebumps i Otto Junior će svoje nastupe održati prema sljedećem rasporedu:
10.12. — Sveti Martin na Muri — Pub Potkova
11.12. — Zagreb — SAX
12.12. — Rijeka — Velvet Art Caffe
13.12. — Murter — Reful Bar
15.12. — Zagreb — Melin
16.12. — Koprivnica — Tropicana Bar

