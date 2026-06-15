Glazbenik Oliver Tree poginuo u strašnom sudaru helikoptera u Brazilu: Imao je samo 32 godine

Američki pjevač i kantautor Oliver Tree tragično je poginuo u nedjelju u helikopterskoj nesreći u Brazilu, gdje je bio u sklopu svoje svjetske turneje. Imao je 32 godine. Njegova smrt šokirala je brojne fanove diljem svijeta.

Do nesreće je došlo kada su se dva helikoptera sudarila u zraku iznad četvrti Recreio dos Bandeirantes, u zapadnom dijelu Rio de Janeira. Tree je bio u letjelici s još četiri putnika i pilotom, a u drugom helikopteru nalazio se samo pilot. U sudaru nije bilo preživjelih. Nakon sudara, jedan od helikoptera srušio se na parkiralište autokuće, pri čemu je izbio požar koji je zahvatio najmanje dvadeset električnih vozila, navodi Page Six.

Brazilske vlasti odmah su pokrenule istragu kako bi utvrdile točan uzrok nesreće. Prema prvim informacijama koje je objavila lokalna policija, rani pokazatelji upućuju na ljudsku pogrešku kao mogući uzrok tragedije.

Uz Olivera Treeja, poginuli su i brazilski glazbeni producent Lucas Brito Chaves, argentinski redatelj Lucas Vignale, argentinski YouTuber Gaspar Prim, poznatiji kao Gaspi, te piloti Alexandre Souza i Charles Marsillac.

Rođen u Santa Cruzu u Kaliforniji, Oliver Tree se na glazbenoj sceni pojavio 2010. godine kao sedamnaestogodišnjak pod pseudonimom "Tree". Već tada počeo je surađivati s velikim imenima elektroničke glazbe poput Skrillexa i Zeds Deada. Nakon što je 2013. objavio neovisni album, povukao se s glazbene scene na nekoliko godina kako bi se posvetio studiju glazbene tehnologije.

Foto: IMAGO/Star Shooter/IMAGOSTOCK&PE

Na scenu se vratio 2020. godine sa studijskim albumom "Ugly Is Beautiful", na kojem se našao i njegov platinasti hit "Life Goes On". U godinama koje su uslijedile objavio je albume "Cowboy Tears" i "Alone in a Crowd", a njegov posljednji projekt, "Love You Madly Hate You Badly", izašao je u travnju 2026. godine. U Brazilu je boravio u sklopu svjetske turneje nazvane po posljednjem albumu, a samo tjedan dana ranije, 6. lipnja, održao je koncert u São Paulu. Turneju je trebao nastaviti nastupom u Lisabonu. Sve o životu i karijeri preminulog pjevača možete pročitati u detaljnom članku.

Kolege i prijatelji se opraštaju

Brojni glazbenici i poznate ličnosti izrazili su tugu i sućut na društvenim mrežama. Pjevačica Bebe Rexha, koja je s njim surađivala, napisala je na X-u: "U šoku sam. Saznala sam vijest o Oliveru Treeju usred potpisivanja CD-a. Ne mogu vjerovati. Snimili smo pjesmu zajedno. Bio je tako pametan. Strastven. Talentiran. Ljubazan. Jako sam tužna. Neka počiva u miru."

I’m in shock. I was in the middle of my cd signing in nyc when I found the news of Oliver tree. I can’t believe it. We recorded a record together to be on dirty blonde. He was so smart . Passionate. Talented. Kind. I’m so sad. May he rest in peace. — Bebe Rexha (@BebeRexha) June 14, 2026

Komičarka Whitney Cummings također je podijelila dirljivu poruku: "Oliver Tree jedan je od najtalentiranijih ljudi na svijetu, a to obično dolazi s egom i svakakvim glupostima, ali Oliver je bio čista ljubav i najbolja verzija onoga što umjetnik i osoba mogu i trebaju biti. Nema utjehe. Izgubili smo diva."

*uz korištenje AI-ja

