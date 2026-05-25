Glazbenik priznao da je gej, a oglasila se i bivša supruga s kojom je u braku bio 14 godina

Pjevač i frontmen benda Beartooth Caleb Shomo (33) na društvenim mrežama objavio je ispovijest u kojoj je otkrio svoju seksualnu orijentaciju. Pisao je kako se godinama borio sam sa sobom i desetljećima potiskivao ono što je, da bi na kraju priznao kako je homoseksualac.

Na njegovu objavu se osvrnula i supruga Fleur, s kojom je bio čak 14 godina.

- U posljednje vrijeme bilo je mnogo nagađanja o mom privatnom životu i osjećam potrebu da razjasnim stvari prije nego što to dodatno utječe na one koje volim - započeo je svoju objavu američki pjevač, glazbenik, tekstopisac i producent.

- Ja sam ponosni homoseksualac. Ovo je nešto s čime se nosim i što pokušavam raščistiti u svom životu već neko vrijeme. Bilo mi se teško nositi s osjećajima vezanim uz ovu temu i shvatiti što učiniti s tom spoznajom - nastavio je Caleb, koji je glavni vokal benda Beartooth, iako za bend snima sve studijske instrumentale.

Priznao je da, iako je kroz glazbu svog benda pokušavao tragati za onim tko je, dugo nije dopuštao da istinski istraži korijene svoje 'depresije, samomržnje, samoprezira i beznađa'.

- Desetljeće sam potiskivao osjećaje alkoholom. Iskreno, kad sam odlučio prestati piti i usredotočiti se na istraživanje zašto se tako dugo osjećam, to me izravno vodilo prema pomirenju s vlastitom seksualnošću, u nadi da ću na kraju uspjeti zavoljeti samog sebe. Jedna stvar koju sam odlučio prije nego što sam napisao ijednu notu ili stih nadolazećeg albuma jest da ću se, što god se dogodilo, izraziti iskreno i potpuno - kaže.

Ohrabrio je i druge koji se možda bore s istim problemom.

- Potičem sve koji se bore sa spoznajom o tome tko su da budu blagi prema sebi. Uhvatite se u koštac s time umjesto da to potiskujete najdublje što možete, misleći da će se nešto promijeniti, kao što sam ja činio. Zadržavanje takvih stvari u sebi šteti samo vama i onima oko vas. Volim vas sve i nadam se da je ovo korak u pravom smjeru prema tome da jednog dana zavolim sebe - napisao je Shomo, koji je također i bivši glavni vokal, klavijaturist i rani prateći vokal benda Attack Attack!.

Nakon njegove objave oglasila i supruga Fleur Shomo, koja je opisala posljednje mjesece kao 'vrlo zbunjujuće i bolno razdoblje za oboje'.

Foto: instagram

- Uvijek ću željeti voljeti, štititi i podržavati Caleba. Tijekom godina više sam brinula o njegovoj dobrobiti nego o bilo čemu drugom na svijetu. Gledati zbunjenost i bol kroz koje je prolazio, uspone i padove, i željeti pomoći, a ne znati kako... Za osobu koju volite ne želite ništa više od toga da jednostavno bude dobro - napisala je na društvenim mrežama.

Dodala je kako joj je bilo teško nositi se s 'dvojnošću ove situacije' te da se borila sama sa sobom radi pitanja: 'Je li loša osoba jer se pita što to, dovraga, znači za njezin svijet i bijes koji također osjeća'.

- Ja sam jedina koja se mora nositi s dvojnošću ove situacije. Pružati mu podršku dok istovremeno gubim sve bilo je nevjerojatno teško. Moguće je voljeti i podržavati osobu koju volite u najtežem razdoblju njezina života, a istovremeno biti potpuno slomljen i gubiti samog sebe - stoji u njenoj objavi.

Potvrdila je i kako je njihov brak završen.

- Naših gotovo 14 godina braka bilo je predivno i puno zabave, avanture i ljubavi. Nitko ne može znati o našem braku ono što znamo mi. I nitko nikada ne može istinski spoznati dubinu ljubavi između dvoje ljudi, osim njih samih. Moj suprug mi već nedostaje više od ičega. Naša je priča bila lijepa. A sada je gotova - rekla je.