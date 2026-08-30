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NEPOZNATO O FILMU

Gledali ste 'Apollo 13', ali ove stvari možda niste znali: Slavne scene zapravo su izmišljene

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Gledali ste 'Apollo 13', ali ove stvari možda niste znali: Slavne scene zapravo su izmišljene
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Foto: Universal Home Video
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Redatelj Ron Howard inzistirao je na izbjegavanju arhivskih snimki NASA-e radi potpune kontrole nad stilom filma. Njegova predanost otišla je toliko daleko da je ključne scene snimao u bestežinskom stanju

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Film Rona Howarda "Apollo 13" iz 1995. i danas slovi kao remek-djelo koje vjerno prikazuje dramatične događaje stvarne svemirske misije. S Tomom Hanksom u ulozi astronauta Jima Lovella, film je postao sinonim za napetost i preciznost, no unatoč pohvalama za autentičnost, neke od najpoznatijih scena i dijaloga rezultat su umjetničke slobode. Gledati ga možete večeras na HRT 1 u 21.10 h.

Redatelj Ron Howard inzistirao je na izbjegavanju arhivskih snimki NASA-e radi potpune kontrole nad stilom filma. Njegova predanost realizmu otišla je toliko daleko da je ključne scene snimao u stvarnom bestežinskom stanju. Glumci Tom Hanks, Kevin Bacon i Bill Paxton proveli su tjedne leteći u zrakoplovu Boeing KC-135, poznatom kao "Vomit Comet". Kroz stotine paraboličnih letova, od kojih je svaki pružao samo dvadeset pet sekundi mikrogravitacije, ekipa je snimila autentične prizore koji bi bili nemogući s tadašnjom tehnologijom.

Foto: Screenshot

Iako je film hvaljen zbog vjernosti, scenaristi su unijeli nekoliko ključnih izmjena kako bi pojačali dramsku napetost.

'Houston, imamo problem'

Jedna od najcitiranijih rečenica u povijesti filma zapravo nije izgovorena kako je prikazano. U stvarnosti, astronaut Jack Swigert prvi je javio kontroli: "Ok, Houston, imali smo problem ovdje." Jim Lovell je zatim ponovio: "Houston, imali smo problem." Scenaristi su se odlučili za sadašnji glagolski oblik ("imamo") i pripisali ga Hanksovom liku radi jačeg dramskog učinka, pretvorivši rečenicu u dio popularne kulture.

'Neuspjeh nije opcija'

Ikonična izjava direktora leta Genea Kranza, koju je izgovorio Ed Harris, nikada nije izrečena tijekom stvarne krize. Rečenica je nastala tijekom intervjua s kontrolorom leta Jerryjem Bostickom, koji je scenaristima objasnio timski duh riječima: "Kad bi se dogodile loše stvari, mirno bismo razmotrili sve opcije, a neuspjeh nije bio jedna od njih." Scenaristima se fraza toliko svidjela da su je stavili u usta Kranzovom liku, stvorivši tako jedan od najupečatljivijih filmskih trenutaka.

Foto: Screenshot

Slično tome, napete svađe između astronauta u skučenom modulu također su dodane radi dramatizacije; stvarna posada tvrdi da takvih sukoba nije bilo. Unatoč tim manjim odstupanjima, film "Apollo 13" ostaje iznimno vjeran prikaz ljudske snalažljivosti i hrabrosti koja je pretvorila potencijalnu katastrofu u jedan od najvećih trenutaka NASA-ine povijesti.

*uz korištenje AI-ja

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